因姦成孕│女法官禁11歲女童墮胎　勸替寶寶改定名、生下供人領養

美國最高法院否決女性墮胎權的同時，巴西1宗墮胎案件被美媒視作一大警示。巴西1名11歲女童因姦成孕，直至懷孕22周才發現，但當地女法官齊默（Joana Ribeiro Zimmer）禁止她墮胎，當地傳媒取得聽證會片段，顯示了法官對女童連串令人不安的提問，包括要求女童堅持下去生孩子、在庭上描述強姦犯是「寶寶的父親」、要求女童幫孩子改名、要她將產下的寶寶交由其他家庭領養，又形容女童的決定會讓孩子「痛苦地死去」，更安排女童入庇護所，避免家人為她墮胎。

事件引起巨大爭議，雖然當地嚴格禁止墮胎，但規定因姦成孕的女性可合法墜胎而無懷孕周數限制，最終在地方法官協會及人權組織舉報下，齊默正接受調查。據報女童最終在周四（23）懷孕逾29周時接受墜胎。



巴西地方法官Joana Ribeiro Zimmer禁止11歲女童墮胎，言論曝光後要接受調查。（Santa Catarina地方法官協會圖片）

巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）法官齊默禁止11歲女童墮胎事件引起全國爭議，20日外媒《Portal Catarinas 》及《 The Intercept Brasil 》披露1段5月9日的聽證會片段，顯示齊默正處理女童因姦成孕要求墮胎的案件，錄下她「令人不安」的言論，她問女童是否理解何謂懷孕，在庭上描述強姦犯為「寶寶的父親」、要求女童「堅持多一點」把孩子生下來、應該想好寶寶的名字，「你想給孩子改名嗎？」等，但女童一再表明不想生孩子。

當地傳媒披露披露聆訊影片，Joana Ribeiro Zimmer言論引起爭議，她指聽證會內容被非法洩露，不會回應。（YouTube影片截圖）

齊默強調寶寶已算1個「人」，墮胎會令孩子「痛苦地死去」，指女童的決定很殘忍，巴西國內有超過3萬對夫妻等待領養嬰兒，又告訴女童的母親，懷孕對她的女兒來說是慘事，但可造福另一對夫婦，勸女童讓孩子留在她的肚子內久一點，如果女童願意，她們會在孩子出生後交由另一對夫婦收養。

齊默同時告訴女童的母親，如果容許女兒墮胎，代表她無能力保護女兒，是讓女兒去殺人，拒批墮胎之餘，還判女童入庇護所防止女童墮胎，避免發生「謀殺案」。

外媒報道，受害女童的律師菲歷斯（Daniela Félix）透露，女童被強姦時只有10歲，她直至懷孕22周才注意到自己因姦成孕。媽媽隨後帶她到一家醫院墮胎，但醫生稱只能在懷孕20周內進行墮胎手術，該個案要先得到法官授權，家屬在數天內即決定循法律途處理，詎料齊默拒批墮胎，還將女童送入庇護所，不讓她與家人接觸，聲稱要避免女童受虐待。菲歷斯認為孕期問題未適用於強姦案受害人，據當地法例，因性罪行而墮胎對懷孕周數沒有限制，也不需要司法授權。

當局對強姦案情保密，但據報當地警方及檢察官懷疑疑犯是受害女童的親屬。

《華盛頓郵報》報道，巴西司法監督機構正就事件調查該名女法官，地方法官協會及人權組織要求國家施法委員會將齊默撤職，委員會已就事件展開調查。墮胎權問題料會成為10月巴西總統大選重要議題。至本月21日，女童已懷孕29周，獲另1名地方法官批准返家中，但未准許墮胎。

齊默則於翌日發表聲明，稱聽證會內容是被非法洩露，她會保持緘默以確保孩子受充分保護。巴西國內也有保守派人士支持齊默的判決，當地傳媒其後再披露，她在15日已獲調升，離開所屬地轉到同州的另一地區，但她強調自己的調職在此案前已經落實。

據《The Intercept》 的跟進報道，女童於本月23日已接受墮胎手術，據悉身體狀況良好。美國傳媒視此案為嚴重警告，指巴西案例表明禁止墮胎可能造成的問題。

巴西法律基本上禁止墮胎，執行墮胎手術的人及墮胎婦女都會被定罪，可合法墮胎的情況有3個，第一是孕婦屬性侵案受害人、第二是懷孕危及孕婦性命、第三是胎兒腦部畸形。

關注婦女墮胎權的組織IPAS指，由於巴西合法墮胎條件嚴苛，2012年國家衛生部報告顯示，全國只有1626次合法墮胎，但估計國內每年有100萬女性非法墮胎，大部分是基層女性。而據醫學期刊《刺針》（The Lancet）於2019年發表的研究，巴西每年約進行50萬次非法墮胎。有報道指，巴西富裕階層一般選擇到歐洲國家墮胎，故目前嚴苛的反墮胎法被指變相針對基層。

（綜合）