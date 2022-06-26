消防局變停車場？操普通話街外人熟手泊車　救護員揭小紅書教咁做

在香港駕車其中1件煩惱事必定是泊車位置不足，但也不代表能隨意違例泊車。有自稱現職消防員網上發文，指日前發現有人將座駕泊進消防局，對方晚上趁救護車出勤才能進入局內取回車輛。當時局內的救護員感可疑隨即將他截停，一問才發現是1名「操流利普通話嘅街外人」，對方聲稱不知道該處為消防局，亦不知道不能泊車，最終救護員只能警告並要求他離開。不過樓主指出，有同事記得該名街外人並非首次泊車入消防局，又指內地社交平台「小紅書」曾有人教路相關做法，擔心情況或變嚴重。



有消防員發文指日前有「操流利普通話嘅街外人」擅自將車泊進消防局，質疑對方為慣犯，又指內地社交平台「小紅書」曾有人發文教路相關行為。（資料圖片）

「各位消防救護同事要小心呢啲人，隨時陸續有嚟。」該網民日前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，自稱為現職消防，指日前1個晚上，有人將車泊進消防局。樓主指，平日消防局內的規矩是要將車匙留在車內，以便消防車出入時能夠「走位」，雖然涉事車輛並無跟隨，但同事們也不以為然，誤以為車輛屬救護同事，「因為間中都有救護師兄返嚟做文件」。

樓主指出，平日其工作的消防局會於晚上9時關上大閘，涉事車主返回打算取車時發現大關已關，竟趁救護車出勤時進入局內。當時救護員留意到相關情況，感到可疑故將車主截停，沒料竟發現對方是1名操流利普通話的街外人，「佢表示唔知呢度係消防局，唔知唔可以泊車」，最終救護員只能記下該人的資料，警告過後要求他離開。

樓主指有同事稱印象中涉事車主並非首次將座駕泊進消防局內，質疑對方是「慣犯」，又指其後發現內地社交平台小紅書疑有「教人泊車入消防局」的帖文或攻略，擔心同類事件陸續有來。（資料圖片）

不過樓主其後指出，有同事稱印象中涉事車主並非首次將座駕泊進消防局內，質疑對方是「慣犯」，又指其後發現內地社交平台小紅書疑有「教人泊車入消防局」的帖文或攻略，擔心同類事件陸續有來，或會阻礙消防救護工作。

不少網民看過帖文直斥泊車車主行為離譜，指對方的自私行為有機會阻礙緊急救援服務，隨時影響救火救人，「阻住去車就真係多得佢唔少」、「應該拖走兼鎖車嘛，等佢泊得咁過癮。不知所謂，阻住消防車、救護車出入，人命關天呀」。亦有人質疑涉事車主明知故犯，認為發現相關情況應直接報警，「條友肯定扮傻啦，小紅書教泊車入消防局，佢點會唔知自己泊緊車嘅地方係消防局」。