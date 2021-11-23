小紅書開po問政府高級產業主任月薪　內地女：他問夠不夠養活我

找對象需要考慮經濟能力嗎？網上流傳帖文截圖，可見有居港的內地女子在社交平台小紅書發文，貼出1張屬於政府高級產業主任的卡片，詢問網民有關該職位的月薪。發文女子稱卡片屬於男友，指兩人曾談到結婚計劃，對方問她「（男友）這點工資」能不能養活她，但這反令她擔心自己薪金太低，日後與對方長遠發展或有壓力。



網上流傳帖文，可見有女子於小紅書貼出公務員男友的卡片，詢問網民該職位的薪金。（小紅書截圖）

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有網民投稿至facebook專頁「公務員secrets」，貼出社交平台小紅書的帖文截圖，顯示有內地女子發文，貼出公務員男友的卡片，問道任職地政處高級產業主任的月薪。

該名自稱目前居港的90後女子表示，與比她年長數年的公務員男友交往不久，兩人曾談及結婚的事，對方曾問她，若她婚後放棄工作，「我這點工資能不能養活你」。然而她對男友的薪金沒有概念，「我也沒有勇氣問」，而且自覺薪金不高，擔心與對方長遠發展或有壓力。

女子的帖文另附有疑為與男友的對話截圖，對方直接問「你覺得老公賺多少才夠養你」，她則回答指「沒有這方面的要求」，並強調「我不喜歡花別人的錢」。不過對方卻認為，兩人若結婚則要在這方面有共識，「不能白結」。

女子的帖文另附有疑為與男友的對話截圖，可見對方直接問「你覺得老公賺多少才夠養你」，她則回答指「沒有這方面的要求」，並強調「我不喜歡花別人的錢」。（小紅書截圖）

帖文引來網民熱議，有網民質疑女子發文的用意實為「炫耀」男友的工作，「如果愛佢，你應該聰明地回答佢，而唔係在小紅書問人哋佢大概有幾多錢」、「有收入不代表會畀你，畀幾多亦無講」。女子其後回覆，指已獲網民幫助，將在政府網站查閱公務員薪級表以了解男友月入。

另有網民認為女子及男友的價值觀有問題，指出經濟能力雖然重要，但不應成為決定是否結婚的關鍵，「喜歡他的人還是他的錢」、「工資夠就嫁？人品、性格、價值觀先係重點」。不過女子卻認為決定結婚前了解及商量清楚彼此的經濟狀況更好，「不然結婚有小孩了，一堆問題出來也難搞」。

根據政府公務員總薪級表，高級產業主任屬地政處高級地政主任職系，薪金水平為總薪級表的第34至39點，月薪74,515至89,845元。