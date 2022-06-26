單車友荃灣炒車斷片　好心學神蝕學費代報警　傷者妻網上尋人道謝

小小幫忙隨時救人一命！有網民指丈夫今晨於荃灣永順街迴旋處踩單車時不幸發生意外，更當場「斷片」一度失去意識，幸好1名正在該處學車的好心學神見狀，即時代為報警，救回丈夫一命。她其後於facebook發文尋人，希望直接向丈夫的救命恩人道謝，又指得知對方用了整堂學車時間陪伴丈夫等候救護車，表示願意「畀返1堂學車錢你」，以表達心意。



有網民指丈夫今晨於荃灣永順街迴旋處踩單車時不幸發生意外，幸好1名正在該處學車的好心學神見狀代為報警，救回丈夫一命，遂特意發文尋人，希望直接向丈夫的救命恩人道謝。（Google地圖截圖）

該名女網民於facebook群組「香港突發事故報料區」發文尋人，稱丈夫今早（26日）約10時15分，在荃灣華人永遠墳場對開的永順街迴旋處踩單車時不慎「炒車」，更當場「斷片」一度失去意識，「即係炒車之後佢都唔知發生乜嘢事，到有知覺嘅時候，已經有救護車嚟咗」。

樓主指，意外後幸好有1名在場學車的「學神」發現丈夫受傷，對方隨即代為報警。丈夫事後更從學車師傅口中得知，好心學神花了整堂時間陪伴他直至救護車到達，熱心程度甚至被教車師傅諷刺。傷者妻十分感激對方，「你用咗成堂學車時間幫佢報警，仲等埋救護車嚟，真係非常多謝你」。

樓主指，丈夫從學車師傅口中得知，好心學神花了整堂時間陪伴他直至救護車到達，故希望補償對方損失，「畀返一堂學車錢畀你」。（Google地圖截圖）

樓主指，丈夫送院後幸沒有生命危險，「醫生話好在有戴頭罩，如果唔係應該冇命」，她希望尋回有份救回丈夫的好心學神，明言「想直接多謝你」，又指願意補償對方，「畀返一堂學車錢畀你」，強調幸好有對方幫忙丈夫才能拾回性命，「要感謝呀！否則我先生真係命都冇」。

帖文引來網民讚好，不少人認為好心學神做出正確決定，紛紛祝福心善的他能「1 take pass」（1次合格），「呢位師兄值得擁有車牌，因為佢有真正嘅駕駛者態度」、「聽到呢啲好人好事醒神啊」、「將來一定係個好司機，祝你pass」、「好開心今時今日仲可以聽到有呢啲好人好事，願好人一生平安，另祝樓主先生早日康復」。