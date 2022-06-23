新牌仔送臨盆妻入醫院　多次切線未能成功　後方司機一舉動勁暖心

新手上路難免會緊張，如果遇上路面擠塞，就更加不知所措。有新手司機分享1件好人好事，指日前送即將臨盆的太太入醫院，但路上相當擠塞，多次嘗試切線都不成功，後車司機疑留意到其情況，主動切線為他開出「逃生路線」，令他非常感動，「香港人原來仲有愛！」。



新手上路難免會緊張，如果遇上路面擠塞，就更加不知所措。（資料圖片）

該新手司機在facebook群組「大埔人大埔谷」發帖，指日前接載臨盆太太前往醫院，路上多車擠塞，而他要切線才可以去到目的地，但在多次嘗試下都沒有車願意讓路，「我畀晒手都冇人肯讓我」，新手上路就更加不敢輕舉妄動，「架架車都頂住」。

樓主心急如焚之際，後方1架灰色私家車突然「技術高超地」切到隔鄰的行車線，並閃燈示意讓他輕鬆切過去。其後從倒後鏡可見，該名好心司機切回原先的行車線，再從另一個出口駛出，樓主最終都能順利將太太送到醫院，小朋友亦平安出世。

樓主最後都能順利將太太送到醫院，小朋友亦平安出世。（示意圖，非當事人／Gettyimages）

樓主直言，該好心司機仗義開路的行為令他很感動，「我唔知用咩方法報答你，我做到嘅就係分享岀嚟畀咁多位知道，多謝你嘅小小舉動」。

帖文獲得過千名網民讚好，指明白新手上路時的緊張，幸好樓主遇到好心人，「好在出路遇貴人，恭喜晒樓主」、「多謝好人師兄幫手讓路，好人一生平安呀」，亦有人建議新手遇上緊急事還是坐的士較好，又鼓勵樓主要多多練車，「師兄多啲練習，一家大小要小心揸呀」。