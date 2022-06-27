揭前男友偷食嗌大交分手　幾年後重遇尷尬做同事　港女：扮唔識？

世界真細小小小，小得真奇妙妙妙！有港女日前發文，表示公司來了1位新同事，起初得知對方名字與前男友的一樣時也未有為意，只當是巧合。直至對方第一日返工，她才驚覺新同事竟真的是前男友，由於2人當年分手是因為男方出軌，鬧得極不愉快，現在每日要在公司見面令她尷尬不已，不禁發文求救：「係咪應該扮唔識？」



樓主在討論區表示公司新來的同事竟然是前男友，而且當年分手是因為男方出軌，鬧得極不愉快，現在要日日見面令她非常尷尬，不知如何是好。（《前男友狂》 劇照）

該女生在香港討論區發文，稱其上司上月已通知將有新員工加入，新同事與她同部門同職級。她近日透過電郵地址發現，新同事的英文名字和前男友一模一樣，但起初並沒有為意，因為前男友的名字不算特別，「可以話周街都有𠻹」。在新同事上班首日，上司安排了迎新簡介會，要員工們自我介紹給新員工認識，她準備就緒但在見到新同事一刻卻嚇呆了，「新同事一行入嚟竟然係我前男友」。

樓主憶述與前男友交往約半年，因發現對方出軌而怒提分手，而且分手過程極不愉快，「以前仲細，唔識點樣處理前男友偷食問題，所以只識大吵大鬧咁分手」。沒想到幾年後兩人會重逢更成為同事，她感到非常尷尬，一方面因為「見到佢就諗起之前我大吵大鬧個樣，好樣衰呀」，另一方面就是「最怕前任會喺公司大大聲問你呢排點，咁就全世界都知你哋識」。

她懷疑他可能忘了自己，「前男友望住我無咩特別反應」，又不知應否裝作不認識對方，「前男友坐我後面，到底係咪我心理作用？我覺得背後有個好古怪嘅視線望住我，我係咪應該扮唔識佢就算？畀而家啲同事知道我哋以前嘅事都冇好處」。

有網民建議樓主應該當前男友只是普通同事，不必太介意過往。（《前男友狂》 劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得樓主不需執着於過去，把前度當作一般同事即可，「四個字：公事公辦」、「咪就當佢好似其他普通同事一樣咁看待囉」、「你都識講佢偷食過，可能食女無數，都忘記咗你啦」；有網民就認為樓主應乘機報復渣男前度，「偷食罪無可恕，玩殘佢」、「你而家係人地前輩，教訓吓佢啦」。