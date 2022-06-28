結婚5年從沒行房懷疑丈夫出軌　人妻偷看電腦驚悉真相　崩潰提告

結婚5年不行房，原來有古怪？台灣1名人妻與工程師丈夫結婚5年，惟丈夫一直沒有「碰」她，她懷疑丈夫「出軌」對婚姻不忠，詎料結婚5年後丈夫突然承認自己是「同性戀」，一直以來喜歡的都是男生，又承認曾與學長發生親密關係，令人妻崩潰，傷心欲絕憤而提告，法官最終判丈夫要賠償20萬新台幣（約5.3萬港元）。



台灣一名人妻與工程師丈夫結婚5年，惟丈夫一直沒有「碰」她，更承認自己是「同性戀」。（gettyimages）

綜合台媒報道，人妻指她在親友介紹下「相睇」，認識了任職工程師的丈夫，兩人於2016年結婚，惟婚後丈夫不斷拒絕與她發生親密關係，更有厭惡感覺，令她感到不解，懷疑對方出軌。

婚後5個月時，人妻在家中電腦發現丈夫收藏的男男性愛照片，當中更有丈夫與其學長的親密合照。她於是質問丈夫，丈夫否認相中男主角是學長，更指摘她偷看電腦。

人妻在家中電腦發現丈夫收藏的男男性愛照片，當中竟有丈夫與其學長的親密合照。。（gettyimages）

直到2021年4月，丈夫終於為其怪異行為揭開真相，他突然在家庭群組坦白自己性取向，承認自己是男同志，「結婚之後，真正與妻子住在一起，相處時我才發現，原來我並不喜歡女生」。丈夫又指，一直以為自己是雙性戀，但原來只是自己害怕社會霸凌，才會與女性結婚自我欺騙。

得知真相後，人妻崩潰傷心欲絕，認為丈夫結婚5年後才坦承事件，還承認曾與學長發生親密關係，令她身心受創且嚴重侵害配偶權，決定提告索償100萬新台幣（約27萬港元）。最終法官認為工程師的確有婚外親密行為，判賠20萬新台幣（約5.3萬港元）。