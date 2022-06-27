賤！人妻辛苦生2孩　夫自揭出軌無悔意想多夫多妻　1句超賤惹公憤

【出軌／婚姻】婚姻真的容得下背叛嗎？有台灣人妻於社交媒體發文，指丈夫在她誕下2名小孩後，才坦白自爆一直有出軌，且完全沒有「罪惡感」，更離譜地表明想支持「多夫多妻制」，叫她也出去「玩」，妻不知如何是好，於是向其她網民求教。丈夫的言論引來網民公憤，直指人妻應該先搜集好丈夫出軌證據再提告離婚。



有台灣人妻於社交媒體發文，指丈夫在她誕下2名小孩後，才坦白自爆一直有出軌，且完全沒有「罪惡感」。（示意圖／GettyImages）

該人妻於Facebook群組「靠北婚姻2.0」發帖，表示其丈夫於她誕下2名小孩後，才向她說出令人崩潰的真相，「我老公在我們生了兩隻以後才告訴我，我懷二寶期間其實他都在出軌。而且他沒有罪惡感，他想支持多夫多妻制」。

更離譜的是，人妻說丈夫雖然已與出軌的女生結束關係，但竟說「還想體驗，不想定下來」，並叫她也出去「玩」，令人妻不合如何應對，唯有向網民求救，「我老么（最年幼的小孩）還沒滿一歲，我該怎麼辦」。

人妻說丈夫雖然已與出軌的女生結束關係，但竟說「還想體驗，不想定下來」，並叫她也出去「玩」，令人妻不合如何應對，唯有向網民求救。（示意圖／GettyImages）

樓主丈夫的言行引來網民公憤，直接建議她把丈夫「放生」，「一定99%的人叫妳放生，另外1%會贊同妳老公的，那是妳老公他的分身帳號」、「快離吧，哪天帶病回家傳染給你」、「直接離婚，犯罪且沒有悔意，這種人實在不好為他犧牲青春」、「帶孩子離開，他已經沒救了」、「這種男人會一直玩到他沒辦法玩為止，妳能做的是離開」。

也有網民認為人妻離婚前最好先找到工作，以及搜集丈夫出軌證據去保障自己，「先找工作吧，然後再離婚」、「記得要蒐證，所有的對談、通訊軟體內容、證物，都要留下來。不然上法院勝算不大」、「找工作後，把小孩安頓好，順便蒐證提告！」。