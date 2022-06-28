世界最醜狗狗│混種芝娃娃奪冠　身世悲慘幸遇新主人用愛守護重生

美國加洲舉行一年一度的「世界最醜狗狗」選舉，過去中國冠毛犬品種都是冠軍常客，今年也不例外，名叫「開心臉蛋先生」（Mr. Happy Face）的中國冠毛犬混種芝娃娃勇奪冠軍，替主人贏得1,500美元（約1.18萬港元）。這位「開心臉蛋先生」過往的身世一點也不開心，相反是相當可憐，受到有囤積問題的前飼主虐待及疏忽照顧，幸而去年獲新飼主領養，不介意牠年老體弱，即使被獸醫判定時日無多，仍堅決選擇帶回家給予滿滿的愛，「開心臉蛋先生」終獲重生，表現得相當活潑。



「開心臉蛋先生」得到新主人珍達的愛，本來已被獸醫判定時日無多，但現時生活得開心快活。（影片截圖）

世界最醜狗狗比賽今年在美國加州索諾馬縣佩塔盧馬市舉行，今年已17歲的「開心臉蛋先生」（Mr. Happy Face）擊敗其他對手奪得冠軍。「開心臉蛋先生」來自亞利桑那州，是中國冠毛犬與芝娃娃的混種，牠的頭歪歪的，舌頭從嘴角伸出，加上可愛的髮型及眼神，成功俘虜一眾評審的心，贏取1,500美元的冠軍獎金。

「開心臉蛋先生」的身世其實十分坎坷，過往在有囤積問題的家庭長大，生活環境惡劣，並且遭前飼主虐待及疏忽照顧，之後獲救到流浪狗收容中心。去年8月幸獲41歲音樂家珍達（Janeda Banelly）領養，珍達表示：「疫情期間打算生孩子或養狗，後來決定養狗，便到收容中心領養。」她看到牠年老，身體有腫瘤，可能因近親交配而有長期病患的「開心臉蛋先生」，當時被獸醫判定牠時日無多，但仍選擇領養牠。

結果憑着珍達的愛心及悉心照顧，「開心臉蛋先生」現時表現活潑，生活得相當寫意快活。珍達說：「我與家人以愛、仁慈及親吻守護着牠」、「牠最愛睡覺及打鼻鼾，開心時會發出怪聲」。主辦單位希望藉着比賽，宣揚不同品種及外型的狗狗都有溫暖人心，以及給予我們無條件的愛，並且欣賞牠們不完美的獨特之處。