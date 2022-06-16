黃狗誤闖動物園大猩猩地盤「慘遭追殺」狂繞圈　驚慄畫面網絡瘋傳

帶毛小孩去動物園一定要注意牽繩有沒有繫好。最近一段影片在網路上掀起熱議，一隻狗狗突然闖進動物園猩猩園區的圍欄內，引起許多民眾圍觀，狗狗想逃跑時卻吸引大猩猩的注意，雙方在圍欄內不斷追逐，嚇到不少遊客瘋狂尖叫。



綜合外媒報導，美國加州聖地牙哥野生動物園（San Diego Zoo Safari Park）日前發生一起驚悚事件，一隻狗誤闖大猩猩居住的園區，狗狗發現不對勁，緊張地想要逃離卻吸引了園內大猩猩的注意，雙方在園區內展開追逐戰，許多遊客目睹這畫面不斷驚恐尖叫，還有人不斷呼喚其中一隻大猩猩的名字「Frank」要牠冷靜下來。

【圖輯】點圖放大看網絡瘋傳的「黃狗被大猩猩追殺」影片👇👇👇

+ 11

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

狗狗跟兩隻大猩猩在圍欄內數度上演追逐戰，大猩猩一個突然的動作把狗狗趕下壕溝，不少遊客全程目睹相當害怕，有網友不斷對狗狗大喊「我的天，快出來」、「快過來這邊」，全程都被遊客拿手機拍下，影片上傳到社群網站上引發熱議，不少網友留言表示「狗狗看起來真的好害怕」、「怎麼會突然闖進去」、「看得我心臟都快停了」。

所幸最後動物園工作人員趕到，趕緊將大猩猩先移出該區域，並及時救出狗狗。當地動保組織聖地牙哥人道關懷協會（San Diego Humane Society）人員表示，這隻誤闖動物園的狗是有主人的，應該是附近住戶所飼養，但並沒有安裝晶片，至於牠為何突然闖入動物園大猩猩園區的原因不明，目前先暫時安置在收容所中，希望主人能趕快來認領牠回家。

【同場加映】怎麼可以吃兔兔！海鷗一啖鯨吞小野兔 衝擊60秒嚇窒網民：好恐怖（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

延伸閱讀：

海獺頭戴「紅色分類帽」參加魔法學院儀式滿臉崩潰 網笑：分到史萊哲林？

在房間和心愛娃娃玩「飛高高」阿金被偷拍瞬間僵住：這下尷尬了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】