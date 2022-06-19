狗狗被7隻猛虎重重包圍畫面極恐怖！背後真相超暖心感動無數網民

老虎跟獅子可說是相當強大的肉食性動物，許多動物看到牠們都會敬而遠之，但這隻狗狗很不一樣。最近幾則短片在網路上瘋傳，一隻黃金獵犬相當悠哉在滿是老虎的園區走來走去，一臉淡定傻萌的模樣讓不少網友捏把冷汗。



綜合外媒報導，外國網友「tiger__bigfan」在IG上傳了幾段影片，只見一處動物園的老虎園區中，一隻黃金獵犬相當自在的走來走去，身邊圍繞了約7隻老虎，但黃金獵犬就像是待在自家後院一樣，氣定神閒的來回踱步，經過老虎身邊也絲毫不害怕，彷彿跟這些老虎已經是好友一般。

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由於黃金獵犬自在地穿梭於老虎群的影片實在太過吸睛，有網友將影片上傳到IG上，累計至今已有超過120萬人觀看，網友留言表示「狗狗看起來相當CHILL欸，毫不畏懼」、「老虎也好像很習慣狗狗的存在」、「說實話我覺得很恐怖，誰趕快來把狗狗帶走」、「這大概只是暴風雨前的寧靜吧，狗狗有麻煩了」。

但其實這隻黃金獵犬能夠在老虎園區自在行走並不是沒有原因，這部影片其實是發生在2021年，大陸山東煙台龍口動植物園有網友目擊到狗狗跟老虎和平共處的狀況。園方工作人員表示，因為老虎媽媽沒有育兒經驗，導致幼虎沒有奶喝，因此才會找來黃金獵犬充當奶媽，把老虎與狗放一起混養，老虎們也將黃金獵犬當媽媽。

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