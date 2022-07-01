「超寸」老闆面試悠閒食橙　求職者覺得不被尊重　網民：考你EQ

面試中途都要補充維他命C？有網民日前發文，表示早前應徵了某工作，獲邀在網上與老闆進行面試。但面試當日，對方竟要他呆等近2小時，又一邊吃橙一邊與他會談，令他感到不被尊重。更甚者是面試的最後，老闆還反問他「唔明你讀咁多書仲interview嚟做咩？」，令他氣結。



該港男在討論區表示近日應徵了某職位，網上面試時該公司的老闆竟然一邊吃橙一邊會談，令他感到不被尊重。（《上司實習生》劇照）

該從事媒體業務的港男在香港討論區發文，稱其上月欲轉工，故申請了某公司的相關工作，獲通知在Zoom上與該公司的老闆面試。但令人費解的是，老闆稱不知什麼時間有空，吩咐港男於當日下午1點至4點在線上的聊天等候室等他，港男認為對方約見工也沒有確實時間，既沒有誠意又顯得頤指氣使，「佢話唔知佢幾點得閒，已經覺得佢好大排（牌）」。

到了面試那日，港男按照約定，準時上線守在電腦旁，等了個半小時後已經失去耐性，最終在2點45分終於看到老闆上線。港男精神抖擻，準備做自我介紹，詎料老闆一開鏡頭，港男就見到對方正悠閒地吃橙。他頓時有些氣結，「心諗：咁寸呀！」，沒想到老闆隨後說的話「更激心」，「個老細仲話：『你咁高學歷我哋公司請唔起你，唔明你讀咁多書就（仲）interview嚟做咩？』」。

有網民認為老闆面見求職者還吃橙實在太不尊重，其實大可吃完橙再面試，不必故意擺出高姿態。（Unsplash/ORLANDO SANT'ANNA）

港男表示當刻真的想馬上關掉對話視窗，但還是忍了下來，隨後在帖文力數對方2宗罪：首先是沒有提供確切面試時間顯得沒有誠意，「你嘅係時間，我嘅就唔係時間？」；其次是老闆一邊面談一邊吃橙，既不尊重求職者亦不尊重自己公司，「其實佢都無尊重自己公司，仲要係間公司老闆」。

帖文引來網民熱議，不少人認同樓主，覺得該公司老闆確實欠缺尊重，「人與人之間嘅基本禮貌，如果個老闆覺得唔值得花時間，就應該精簡啲去搵求職者，不要浪費大家時間」、「其實可以食完橙先開始，尊重自己，尊重別人」；但亦有人覺得樓主少見多怪，「考你EQ」、「佢係老闆佢大晒，食埋蕉都仲得」、「你有你講，佢有佢食，無乜問題喳」。