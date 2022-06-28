悲！房車墜河3母子緊緊相擁溺斃　夫悲痛爆1件事　警詳查事故原因

馬來西亞發生悲傷慘劇，1輛寶騰Persona房車上周六（6月25日）失控墜河，搜救人員經過逾8小時搜救後，終於在河底找到車子，惟車內3母子已經溺斃，搜救人員見到3母子的屍體呈緊緊相擁狀態，畫面令人心傷。丈夫目睹妻兒屍首後，傷痛地形容「彷彿世界靜止了一般」。

不過，丈夫其後透露與妻子育有3名兒子，夫婦正鬧離婚，事發前3天（6月22日）妻子曾催促他盡快搞手續，而2名幼子由媽媽照顧，10歲長子則跟隨爸爸生活，故當時不在車內。警方將深入調查事故原因，暫循「危險駕駛導致他人死亡」調查。



1輛寶騰Persona房車上周六（6月25日）失控墜河，搜救人員經過逾8小時搜救後尋獲車輛，惟車內3母子已溺類，屍體緊緊相擁一起，令人心酸傷痛，（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事發上周六（6月25日）晚上近7時，37歲宗教女教師瑪西杜駕駛寶騰Persona載着2名分別5歲及7歲兒子，從瓜拉吉底往雙溪大年方向行駛，途徑賽奧馬橋時車輛突然失控，衝向左邊車道後再飛墜河中，母子3人被困車內無法逃生。

經過逾8小時搜救、至周日凌晨3時30分，消防局潛水員終於在5米深河底尋獲該車，但為時已晚，3母子已在車內溺斃。消防局副局長指出，3母子遺體被發現時似互相擁抱，相信車輛墜河後，3母子在溺斃前曾緊緊相擁。

經過逾8小時搜救，消防局潛水員終於在5米深河底尋獲該車。（網上圖片）

女死者的51歲丈夫沙魯丁向傳媒表示，當他目睹妻兒在車輛後座緊抱在一起的畫面時，「彷彿世界靜止了一般」，但稱「一夜之間失去3名至親，肯定心碎難過，但身為穆斯林，只能接受這種安排」。

不過沙魯丁同時透露，他與妻子瑪西杜正辦離離婚手續，他最後一次與妻子見面是上周三（6月22日），當時妻子並無異樣，「只是顯得比較安靜，以及催促我盡快離婚」。沙魯丁曾是在工廠任職，但數年前遇上意外而永久傷殘，其後一直靠賠償金過活，他與妻子育有3名兒子，妻子決定離婚後，便帶着2名年幼兒子離家，10歲長子則跟隨沙魯丁生活，故當時不在車內。

女死者的51歲丈夫沙魯丁向傳媒表示，當他目睹妻兒在車輛後座緊抱在一起的畫面時，「彷彿世界靜止了一般」。（網上圖片）

瑪西杜的弟弟則形容姐姐個性開朗善良，事發時2名外甥正隨姐姐到學校參與大掃除，詎料會發生慘劇。警方表示會剖屍確定死因，並將循「危險駕駛導致他人死亡」調查案件。