慘上慘！25歲澳女墮樓昏迷3個月　醒來驚覺未婚夫竟是超級賤男

受傷昏迷多個月已夠不幸，更慘的是發現未婚夫一直沒有探望過自己，甚至乘機另結新歡。遭遇雙重打撃的是25歲澳洲女子，她於去年8月與友人在加拿大艾伯塔某酒吧消遣後，不慎從酒吧頂樓墮下，頭向下重摔在水泥地板上，導致腦出血、身體多處骨折及脊椎受傷。醫生斷定她只有10%機會能存活，不過她的父母未有放棄，經治療3個月終甦醒過來，短暫失憶2個月後才記起自己有未婚夫，惟想致電對方時，甫開手機便收到已被拋棄的噩耗，更發現對方在自己昏迷期間從沒來探望，一更另覓新歡搬離愛巢。

女子身心承受嚴重創傷，雖然身體漸漸康復，但因腦部受創的後遺症受困擾，她其後透過社交平台公開自身經歷，希望讓大眾關注「創傷性腦損傷」的病人。



布里意外墜樓腦部受創昏迷３個月，現時仍受「創傷性腦損傷」的後遺症影響。（影片截圖）

身心飽受創傷的25歲澳洲籍女子布里（Brie Duval），多年前離家獨自前往加拿大艾伯塔生活，去年8月29日經歷一次意外，自此改寫人生。當晚她與朋友到酒吧消遣，不慎在酒吧頂樓跌落地面，頭部着地。布里腦部受創出血，肋骨、脊椎等多處骨折，昏迷1個月後少稍稍甦醒，醫生判斷她只有一成生存機會，並通知其父母到來見看望她。但因疫情爆發，布里的父母不能出境到加拿大，只能哀求醫生不要放棄女兒，醫院亦繼續以人工方法令布里陷昏迷去療傷。

終於，布里在受傷第3個月後脫險醒來，不過她出現短暫失憶，記不起自己原來有拍拖4年、已同居的未婚夫。再過2個月，布里漸漸恢復記憶，拿起手機記時起自有未婚夫，她想立即致對方，電話卻突然彈出1名陌生女子的訊息，對方表示已與她的未婚夫在一起，請她不要再聯絡男方。布里十分傷心，沒想到受傷昏迷後，未婚夫馬上拋棄她，由於雙方交往多年，已視他為真愛，沒料到對方在過去5個月完全沒有到醫疏探望她，更斷絕與她聯絡和封鎖她，真相卻是早已另結新款。

布里坦言經歷這次情感創傷，短時間內不會談戀愛。（IG圖片）

身心同時經歷重大創傷的布里，剛甦醒時要重新學習走路，又無法自行進食，加上飽受「創傷性腦損傷」的後遺症困擾，現時她已返回到澳洲養傷，身體情況恢復理想，預計明年可以投入工作。不過，感情方面的傷口仍未癒合，布里坦言短時間內不會談戀愛，又把自己的經歷公開，希望更多人關注「創傷性腦損傷」的病人。