荃灣德華街公廁變智能廁所　電子屏顯示廁格量　網民：預約享用？

電子科技融入生活各大範疇，連公廁都要與時並進，講求高科技？有網民分享照片，只見荃灣德華公園男廁引入智能系統，門外有電子屏幕顯示廁格及尿兜的實時使用情況，便利使用者。不過網民似乎不太受落，認為是浪費公帑的玩意，又呼籲「不如搞返個衛生先啦，好鬼臭」。



荃灣德華公園男廁引入智能系統，門外有電子屏幕顯示廁格及尿兜的實時使用情況，便利使用者。（FB「全心荃灣」圖片）

食物環境衞生署近年積極推行公廁翻新計劃，不但改善公廁設計和設施，更利用科技改善服務水平，在部分公廁試行智能公廁系統。有網民近日發現荃灣德華公園男廁大玩「高科技」，在門口裝設了電子屏幕顯示實時可用廁格及尿兜的數量，還提供日期、時間、溫度及濕度的實用資訊。

照片被轉發至多個facebook群組，不少網民都認為顯示可用廁格是多此一舉，「可用app預約痾屎？」、「如果我真係有需要去，入面有無空格、多唔多人我都要等啦」、「有需要去到嗰度就直接衝入廁所啦！仲得閒研究咁多嘢咩？」，又指若加設在女廁會較有意義。亦有人指公廁最需要是搞好衛生，「有咁多筆直（budget、預算），不如先搞番好呢個廁所啲衛生先啦，一直都好鬼臭」、「佢話可以用呀，不過入到個廁格全部都係屎之嘛」、「改善到公廁清潔情況先講啦，而家係畀我知道有幾多格我都唔想去」、「最緊要乾淨，請多幾個低科技員工清潔尿兜廁格仲好啦」。

有網民就建議既然發展高科技公廁，就應該「做到盡」，「應該印埋籌，掃QR code（二維碼），差唔多到自己就有提示」、「數住啲廁格用咗幾耐，過10分鐘要俾錢解鎖」、「希望將來有apps（應用程式）可以預約廁格」。

翻查資料顯示，在優化公廁翻新計劃下，240間由食環署管理的公廁自2019/20年度至2023/2024年度會分階段進行翻新和優化工程，首兩年共91間公廁的工程已展開或完成，其餘亦按計劃進行。2019年，荃灣德華公園公廁在洗手盆附近及牆上安裝了Dyson乾手機，當時引起網民哄動，沒想到公廁竟擁有如此貴價設施，更擔心遲早會被拆走。