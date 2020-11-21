上海「智慧公廁」15分鐘不出來自動報警　網民：緊張得拉不出來

智能科技能提升大家的生活質素，最近上海「智慧公廁」就上了微博熱搜，因為廁所標榜的功能是，如果有人如廁超過15分鐘，自動報警系統就會啟動。雖然這個設計的原意，是擔心長者一類如廁時發生意外，初心是好，但許多網民都揶揄這個設計不夠人性化，至少要加一個「加時鈕」，「一想到15分鐘後會響，就緊張得拉不出來」，又質疑這會令有便秘的人不敢用公廁。

上海一個公廁設有自動警報系統，被網民熱議。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

上海閔行區顓橋鎮鑫都路水文化公園最近設置了「智慧公廁」，意外上了微博熱搜，據工作人員的說法，「如果有人如廁過900秒（15分鐘），自動報警系鋼就會啟動」，令微博上出現了「#上海一公廁15分鐘不出來自動報警」的標籤，令網民大呼「求如廁自由」。

據該公廁的工作人員介紹，這個公廁設置了一個警報系統，廁格內也有警報按鈕，按下就會響起警報，可以提醒清潔員前往協助，清潔員會前往確認狀況，看看是否出現意外。智能系統連接廁所大廳的顯示器，會實時顯示人流、廁位、溫度、濕度資料。而且，公廁還參考了女士在廁所較久的情況，將公廁的男女廁位配備改成1比2。

不過，最令網民關注的功能還是「如廁超過15分鐘自動報警系統」，原意其實是避免長者如廁時出意外，故超時後廁所會響起警報，而據工作人員說法，應該是先由清潔員查看情況後再決定是否呼叫救援。張姓清潔員受訪時提到，他們如果見如廁者沒反應才會施救，曾有市民因拉肚子或換衣服等情況，令警報響起，幸好最後確認是虛驚一場。

+ 3 + 3 + 3

網民笑爆留言：

+ 4 + 4 + 4

網民便秘點算？

可惜的是很多網民批評這個自動報警系統太不人性化，令如廁者感到很大壓力，「拉個屎壓力好大」、「15分鐘夾斷」，又笑言警察到場打開門，會發現裏面的人在玩手機，「你現在不使勁兒拉 ，一會兩個員警站門外看着你拉」。

（綜合）

同場加映：5個廁所壞習慣