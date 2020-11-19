天堂與地獄公廁出爐！即睇你嗰區邊個公廁最正最舒暢　呢區無得輸

【最佳公廁選舉／香港廁所協會／世界廁所日／衝廁App】適逢11月19日是世界廁所日（World Toilet Day）。香港廁所協會進行了2020年度最佳公廁選舉，究竟哪個公廁成為「公廁王」呢？哪個又成為「差中之差」的「地獄公廁王」呢？

「人有三急」，公廁真的非常重要。（資料圖片）

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其實現時全港有約1700個公廁及旱廁（沒有沖水系統的鄉村式乾旱廁所），約一半由食環署管理，當中以黃大仙區數目最少，只有6個，真是「人有三急」都要輸在起跑線；而公廁數量最多的地區，真可「安心出行」。

即看你所在區域到底有多少個公廁▼▼▼

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各區最正公廁推薦，「危急救命」都舒暢一些！

港島區▼▼▼

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九龍區▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

新界區▼▼▼

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要做「公廁王」，環境、舒適度、方便度、設備、清潔程度缺一不可。香港廁所協會舉行「2020年香港最佳公廁」選舉，到全港18區300多個不同廁所實地探訪，究竟哪個公廁成功擊敗其他對手「封王」呢？又是否你的心水呢？

即睇 2020年最佳公廁排名▼▼▼

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最佳公廁逐格睇▼▼▼

再來看看「地獄公廁」排名，「地獄之王」有幾恐怖？▼▼▼

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更多詳情：公廁香港邊區最多？第1名公廁竟然多到呢個數！清潔費數以億元計

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即睇入息中位數最高地區排行11至18位▼▼▼

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即睇入息中位數最高地區排行1至10位▼▼▼

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