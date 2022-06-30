美婦歷兩次流產　第三胎早產12天亡　遺體因1事被醫院棄置終提告

早產嬰掙扎了12天成為小天使，已令人難過，可是連舉行喪禮好好告別的權利也被剝奪，實在難以接受！美國波士頓一對夫婦經歷2次流產，終於生下第三胎女兒，可是女兒早產了3個月，體重只有2磅多，其後因腦出血，出生12日後死亡。夫婦傷心欲絕，本來準備替女兒舉行喪禮好讓她安息，可是傳來遺體被丟失的惡耗，醫院疑將女嬰屍體被當成舊床單一同棄置。心靈受到巨大創傷的父母十分悲憤：「感覺女兒如像再死一次」，早前決定向醫院提告。



女嬰父母為37歲艾拉娜（Alana Ross）和38歲丈夫丹尼爾（Daniel McCarthy），夫婦之前曾經歷2次胎兒流產的痛苦，2年前終於第3次成功懷孕，同年7月在波士頓的醫院Brigham and Women's Hospital，產下女兒埃弗莉（Everleigh Victoria McCarthy），可是她是早產嬰，被預產期早了3個月出世，其間她因腦出血，出生12天後死亡。

正當埃弗莉父母想幫女兒舉行喪禮，讓她好好安息，卻收到醫院傳來的壞消息，指女兒的遺體不小心被丟棄。夫婦十分難過並隨即報警，事件由警方介入調查，報告引述醫院職員表示，曾在停屍間看到一團床單，他以為是舊床單，放入醫療廢物的垃圾袋中棄掉。經過進一步調查，院方仍找不到埃弗莉的遺體，相信院方沒有將遺體放在適當的地方。

（網上圖片）

埃弗莉父母感到傷心又憤怒，艾拉娜說：「感覺女兒好像死了2次，他們竟然把她當垃圾棄掉。」早前正式控告醫院及索償。