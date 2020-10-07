860克早產嬰危殆　仁醫棄中秋假趕往搶救　「很明白父母的煎熬」

在中秋連假期間，台灣台北市馬偕紀念醫院醫生徐綱宏周日（10月4日）突然收到醫院緊急電話，希望他幫忙搶救一名僅25周大的早產嬰兒，於是他放棄休假，立即驅車逾1小時從台北趕至新竹市馬偕兒童醫院，為早產嬰進行心臟開放性動脈導管結紮手術。

該名早產嬰出生時體重僅860克，且肺部出血，情況危急，類似情況下死亡率相當高，院方遂緊急向台北總院的徐綱宏醫生求助；徐綱宏隨即中斷休假，駕車逾1小時趕往新竹，為早產嬰進行心臟開放性動脈導管結紮手術。

徐綱宏在Facebook發文稱，很明白在那一個多小時的車程內，該名早產嬰兒父母可能正面臨一輩子中最大的壓力，「在開刀房冰冷鐵門外的那一頭，每一分鐘的等待都是煎熬，團隊的每一個成員，都是讓孩子平安長大的關鍵，我們不會因爲手術的複雜程度與否，而改變對我們對孩子手術計畫的用心，因爲每個在生死關頭徘徊掙扎的小小生命，都有著他獨特而與眾不同的地方和挑戰。」

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他說：「在風和日麗的中秋連續假期中，從台北飛車到新竹，能夠成爲幫助另一個生命繼續長大的那一雙手，也許就是讓這麼多兒科重症科醫師，在被賤寶(健保)剝削的血汗第一線，無怨無悔付出的動力吧。」

徐醫生的學長林永傑醫生表示，心臟開放性動脈導管結紮手術相當複雜，即使是成年人風險亦很大，更何況是一名早產嬰兒；他指出，現時相關的病例和文獻非常少，也很少有醫生願意進行如此危險的手術。

不少網民對徐醫生表示感謝，「感謝有你們無私的付出」、「仁心仁術，醫界之福，祝願所有人平安健康」、「好感人！每一位無怨無悔為病人付出的醫生，你們好偉大」。