男人單身利多於弊？　港男：自由無人管　已婚要慳錢無人生樂趣

單身與否、想活出怎樣的人生全是個人選擇，有港男近日於討論區發文指出，男人單身是利多於弊，因收入完全屬於自己，而且自由度高沒人管，認為「叻嘅男人明白單身嘅好處，係唔會去媾女嘅，係啲廢男先會以有女友／老婆為榮，仲覺得好自豪」。帖文引來一眾網民激辯，有網民認為「其實單身同已婚都有利弊，如果搵到個性格好嘅另一半，當然係利大於弊；如果搵到個脾氣又差，又大使嘅另一半，咁就單身好過」。



有港男近日於討論區發文指出，男人單身是利多於弊，因收入完全屬於自己，而且自由度高沒人管。（《兄弟》劇照）

該名港男於香港討論區以「男人單身根本係利大於弊」為題發文，他舉出2例論證，首先單身漢的個人收入可完全屬於自己，不用花任何一分錢於另一個人身上，他見過很多月薪只有1萬多或2萬元的男人每月都「豪食豪飲」、出入駕駛寶馬或平治私家車，相反月薪數萬元但已婚及有子女的男人，「就日日慳住慳住，糧尾仲要捱三餸飯」。他續說，其次男人單身自由很多沒人管，「一支公鍾意飲酒就飲酒，撩女就撩女，唔似得啲有家室嘅男人成日要返屋企交人無晒人生樂趣」。

不少網民分開兩派激辯，認同單身利多於弊的人表示，「如有需要可以畀錢，日日唔同款」、「自由好可貴，娶到惡妻就一世」、「傻仔，女人會隨時變臉派帽背叛你，但錢永遠唔會背叛你」、「貼錢買難受，單身是享受」、「結婚嘅唯一功用係生仔，唔想生仔就冇需要結婚，結婚又唔生仔即係攞苦嚟辛」。

不認同樓主想法的網民指出，「到你35-40歲，家人老可能唔係度，你身邊朋友個個結晒婚，你想叫佢哋出來玩，佢哋話陪老婆仔女唔出，你孤零零一個喺條街度，返屋企對住4面石屎，你會有咩感想？」、「過時過節和老了會很寂寞」、「孤獨感會令你好痛苦」、「如果要傳宗接代，要有家庭，就唔可以單身」。