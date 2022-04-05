玩交友app揭港男扮單身　女生問應否向正印踢爆　網民：罪無可恕

有人透過交友app找到真愛，亦有人不幸遇上一心「覓食」的人，癡心錯付。近日有女生在討論區分享自己玩交友軟體時，結識了1名自稱單身想拍拖的男生，卻在Instagram發現他原來早已有女朋友。驚悉男生並非單身的事實後，該女生考慮是否應該把男生假扮單身的事告訴他的女朋友。帖文引起網民熱烈討論，有人認為「可能人哋open relationship（開放式關係）」，勸樓主不要多管閒事，亦有人直斥男生是「渣男」，贊成樓主向男生的女友揭穿他的真面目。



該女生指自己在交友軟體結識了１個自稱單身想拍拖的男生，後來在Instagram發現男生原來已有女朋友。網民回應指男生瞞騙自己有女友是「渣男」的行為。（《無法抗拒的他》劇照）

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該女生在Dcard以「玩交友app發現佢已經有女朋友」為題發帖，表示自己透過交友平台結識了１個男生，男生聲稱單身及想找伴侶，叫樓主多些找他聊天。後來樓主在Instagram找到該男生的私人帳號，卻發現他的Instagram個人簡介竟標注了他的女朋友，驚覺對方原來並非單身。樓主認為他隱瞞自己有女朋友還玩交友app的行為不正確，考慮是否要告訴他的女朋友。

有網民非常憤怒，認為該男生自稱單身是「犯死罪」，絕不能被原諒。亦有人認為他不但是欺騙樓主，更是瞞騙自己女友，對感情不忠誠。（《深夜的奇葩戀愛圖鑑》劇照）

有網民批評「扮單身已經係死罪」，指男生欺瞞哄騙的行為足證他對感情不忠誠，並建議樓主截圖給對方女友。但亦有網民猜測該男生與女友可能是開放式關係，彼此可以再找伴侶，認為樓主如不喜歡可以選擇不回覆男生，沒必要多管閒事破壞別人感情。另外有網民認為交友軟體「好多呢啲渣男」，提醒樓主「要帶眼識人」，以免遇人不淑成為第三者。

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