雪櫃裡剩乜菜？從4種蔬菜秒測你的理想情人標準　揀南瓜愛搞笑男

【心理測驗】以往小編分享的都是跟動物相關的心理測驗居多，畢竟動物的興趣好像更鮮明，也比較能分辨出不同的性格。上次難得推薦一個吃貨限定的「蔬菜心理測驗」，發現大家好像也蠻喜歡的，所以這次再找一個跟蔬菜相關的心測給讀者，趕快一起來玩玩看吧！



【圖輯】分析出你的理想情人標準！點圖即玩日網爆紅的「雪櫃裡剩什麼菜」心理測驗👇👇👇

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＃日網「雪櫃裡剩什麼菜」心理測驗

分析出「理想情人標準」

Ｑ：雪櫃裡有滿滿的配料，但只剩下一種蔬菜，你認為是？（請以直覺選出）

Ａ. 番茄

Ｂ. 茄子

Ｃ. 生菜

Ｄ. 南瓜



Ａ. 番茄

鮮豔的番茄會讓整道菜變得更加華麗，所以它在一道菜餚裡是佔了很重要的地位的，如果你認為這是雪櫃裡剩下的蔬菜，那麼你可能對於伴侶的外表非常在意，不論是時尚與否、身材好壞、魅力多寡都是你的理想情人標準。這樣的你在選擇男友或老公時，肯定很希望對方能夠一直保持魅力！（外表內在都是～）

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Ｂ. 茄子

茄子是屬於非常有營養的一種蔬菜，如果用它來形容人的話，可能是穩重也或許是固執，如果你認為這是雪櫃裡剩下的蔬菜，那麼你可能注重的是對方在思考事情時，腦筋是否靈活、自尊心會不會太高、個性上是否固執無法溝通。這樣的你在選擇男友或老公時，會希望對方是能夠傾聽的對象！

Ｃ. 生菜

生菜可說是絕佳的前菜，不僅可以開胃，還可以點綴桌上的所有料理，如果用它來形容一個人，可以說是活潑外向懂社交，也可能是不按牌理出牌的外星人。如果你認為這是雪櫃裡剩下的蔬菜，那麼你可能注重的是對方的社交能力，或是否有按部就班完成指定事項。這樣的你在選擇男友或老公時，會希望對方是能夠依靠的對象！

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Ｄ. 南瓜

圓滾滾的南瓜是非常有飽足感的蔬菜，但如果拿來形容一個人，可能是很冷靜又可以做好份內工作，也可能是太不拘小節，總是會把「都可以」掛在嘴邊。如果你認為這是雪櫃裡剩下的蔬菜，那麼你注重的可能是對方是否太過馬虎、相處起來會不會太過無聊？這樣的你在選擇男友或老公時，會希望對方是個幽默的對象！

以上關於「理想情人標準」，大家覺得有準嗎？

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