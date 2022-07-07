你第一眼看到兔還是鴨？一張圖秒測你的真實性格　網民：超級準！

這心理測驗很特別，透過一張圖就可以將你的個性解析出來！



這個快速心理測驗能分析出你是外向型人格還是內向型人格，並且把個性跟做事態度也都形容得透透的，只要做過的人都覺得「超級準！」快跟朋友一起來玩一下吧！（點圖放大玩快速心理測驗👇👇👇）

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第一眼看到是鴨還是兔？

A.鴨：外向型人格



你的個性開朗、大方，善於與不同的人交際應酬，做事充滿效率跟快速，上進心強烈，雖然做事不到很細緻，但總是讓人覺得積極、有心，同時又很獨立、善於溝通，待人接物都很熱情又周到，可以很快速的適應新的地方，是你最大的優點。

因為你的個性擅長交際，愛說愛笑，因此總是可以結交到許多的朋友，但是因為心直口快的個性，有時候會不經意的冒犯到別人，這點是要非常注意跟懂得分寸。遇到事情你總是果決判斷，不喜歡反覆思考，所以感情也容易外露，喜怒皆形於色。

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B.兔：內向型人格



你是一個內向性格的人，你的心理狀態傾向於內心世界，所以個性比較沉靜、端莊，在做事上面，慎重、踏實，因此很受到別人的信賴，加上觀察入微，可以發現別人沒有意識到的小細節。而且感情不易外漏，喜怒哀樂絕對不會寫在臉上，但是內心世界卻很激盪。

喜歡思考是你的個性之一，但有時候思路比較狹窄，會陷入自我的循環裡面，某種程度上也算是比較固執己見，而且常常猶豫不定，沒有辦法下結論。在人際關係裡面，比較不擅長交際應酬，在人多的地方常常會感覺到不自在，不喜歡在大庭廣眾下拋頭露面。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】