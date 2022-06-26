心理測驗｜另一半愛穿哪款鞋？從穿着喜好看出他「外遇機率」多高

從一些生活小習慣，往往能夠見微知著，推測出一個人的個性如何。日本網站《DRESS》最近就分享一則關於戀愛的心理測驗，從另一半的穿着，來推測對方是否為容易花心外遇的性格。



請問：你的另一半在平常私人活動時，都會穿甚麼樣的鞋子呢？

A 運動鞋

B 皮鞋

C 休閒鞋

D 長靴



你有留意到，另一半是愛穿哪款鞋嗎？（按圖了解）

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常穿A運動鞋的另一半，花心程度為35％

這類人容易受到氣氛影響，往往被人誘騙及強迫之下，半推半就而不小心與人發展出不倫關係。不過他們本身還是有顆正直的心，即使一時意亂情迷，最後也會懸崖勒馬，只把錯誤留在那一個晚上。

常穿B皮鞋的另一半，花心程度為60％

這類人雖然重視另一半，但因為屬於慾望較高的性格，所以隱含着對外遇的渴求。甚至也因為重視自我尊嚴，因此出現「能外遇是一種自我實力證明」的誤解，結果雖然並不想傷害另一半，卻做出了超越界線的事情。

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常穿C休閒鞋的另一半，花心程度為15％

這類人個性認真而慎重，本身具有責任感，甚麼事情都會承擔下來。儘管外遇的機率不高，不過卻有着累積過多壓力的風險，一旦真的發生外遇行為，很有可能是已經被其他因素壓垮，已經不再愛着原先對象的警訊。

常穿D長靴的另一半，花心程度為90％

這類人有着善於社交，對誰都一視同仁的博愛性格。在無法被常識束縛之下，自然也對外遇正當性與否不那麼在乎。而且正因為經驗豐富，讓他們即使出軌了，也知道該怎麼完美隱藏事實。從另一個的角度講，這也是一種保持人際關係，不要得罪伴侶的策略之一。

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