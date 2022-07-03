高層派散水餅　港女唔食芝士婉拒　被上司斥無禮貌：點都拎咗先

若別人派你不喜歡吃的散水餅，你會如何處理？有港女於討論區發文表示，日前有高層離職派散水餅，由於散水餅含有她不太喜歡吃的芝士，因此當時她有禮貌地婉拒，「話我唔食芝士，不過多謝你」。翌日卻被上司「叫入房」提醒這樣做是沒禮貌，應該照拿散水餅，事後再請其他同事幫忙吃掉，但她認為「呢啲所謂嘅人情世故真心唔理解」。



有港女於討論區發文表示，日前有高層離職派散水餅，由於散水餅含有她不太喜歡吃的芝士，因此當時她有禮貌地婉拒，翌日卻被上司「叫入房」提醒這樣做是沒禮貌。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港女於香港討論區以「我唔食散水餅=我冇禮貌？」為題發文表示，「我真係黑人問號！」，指出當時婉拒高層後，覺得對方「冇咩嘢」，但翌日回公司後，上司卻指她拒絕吃散水餅的行為沒禮貌。她不解地說，「吓？我覺得我拎咗唔食仲冇禮貌囉，呢啲所謂嘅人情世故真心唔理解」。

不少人認為樓主無論如何也應先接受散水餅，「點都要拎咗先，最多畀其他同事食，下次醒目啦！除非仇人就唔食」、「攞咗先，轉頭問其他同事要唔要，無人要先掉」、「同意應該要拎咗先，有時係要做畀人睇，小心人言可畏」、「人哋係高層呀，點都攞番件畀下面，跟住點處置件餅就你自由發揮」、「你老闆又講得啱，即係有時出去見客，個客有啲乜嘢送畀你，你幾唔like都收咗先，最多係返到屋企掉咗佢」。不過也有網民表示，「無問題，拎咗唔食仲無禮貌，又浪費食物，奴性重」。