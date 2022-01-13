與上司結深仇大恨　打工仔離職派散水餅咁樣報復　反被網民批幼稚

職場人來人往本為平常事，離職前總會盡量好來好去，將所有不快事都一筆勾消。不過，有打工仔於網上發文表示，近日有名同事離職，派散水餅時竟然報復曾因工作結下深仇的上司，在散水餅旁放一條狗骨，並寫上「Be a dog, don't be a man（做隻狗，別做人）」。帖文隨即引起熱議，有網民指出，「內鬥最損耗資源，見到篇文都覺得疲累」、「個上司某程度上自己攞嚟」，但亦有人指「「除咗令人覺得當事人幼稚外，睇唔到對上司有咩損傷」。



有打工仔早前離職派散水餅，竟在散水餅旁放一條狗骨，並寫上「Be a dog, don't be a man（做隻狗，別做人）」。（Chris Jarvis@Unsplash）

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該網民投稿至facebook專頁「奴工處」表示，有同事一直受上司針對，「唔係當眾鬧佢，就係捉佢痛腳講畀老細」，2人因此結下深仇大恨。近日該同事離職派散水餅時竟然進行大報復，在散水餅旁放一條狗骨，並寫上「Be a dog, don't be a man（做隻狗，別做人）」，樓主心想「唔知上司有冇諗到會俾個下屬臨尾反將一軍？」。

不少網民留言指出樓主同事行為不成熟，隨時影響日後求職，「除咗令人覺得當事人幼稚外，睇唔到對上司有咩損傷」、「小朋友，世界係圓嘅」、「Reference check（履歷查核）就GG（大鑊）了，人哋隨時留低影畀對家公司兼大造文章」、「如果係我，直情慳返散水餅，費事浪費金錢！」；不過亦有網民理解樓主同事為何作出此行為，「如果每日喺俾人單單打打嘅環境，真係人都癲，都明點解佢咁做」。

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「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民最近於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

