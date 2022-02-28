Last day在家工作　打工仔派電子散水餅　網民嘲：Emoji出糧？

疫情下長期在家工作，同事間難以見面，若在這期間辭職，如何派散水餅是一大難題。有打工仔於網上發文表示，日前有同事辭職，但由於大家都在家工作，不能見面派散水餅，該名同事竟然在通訊群組傳送了一個蛋糕符號給大家說再見，讓他大開眼界，有網民笑言是否可改為「Emoji出糧」。



有打工仔於網上發文表示，日前有同事辭職，但由於大家都在家工作，不能見面派散水餅，該名同事竟然在通訊群組傳送了一個蛋糕符號給大家說再見。（《短暫的婚姻》劇照）

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該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」表示，因疫情現時同事們都在家工作，「last day唔使派散水餅慳返筆」，但日前竟然有名同事於最後一天上班日，在通訊群組傳送了一個蛋糕符號給大家說再見，讓他感到很震驚，見識到疫情下衍生出來的「電子散水餅」。

有網民笑言可仿傚ViuTV劇集《IT狗》劇情，創立人情和帛金電子預繳支付平台「PayPayDuck」般，「開個PayPayCake派餅」，有人則笑說「同燒嘅概念差唔多」、「唔係整封emoji利市比你咪算好」、「唔通速遞過你咩」。

有網民笑言可仿傚ViuTV劇集《IT狗》劇情，創立人情和帛金電子預繳支付平台「PayPayDuck」般，「開個PayPayCake派餅」。（《IT狗》劇照）

不過亦有網民指出派散水餅並非辭職指定動作，「如果因同事唔夾辭職，點解仲要派散水餅？」、「真係熟嘅派唔派有乜所謂，唔熟嘅唔派畀你佢又有乜所謂」、「其實一定要派咩？」。

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