落雨行雷女同事整濕身又嗌驚　成班男同事獻殷勤　打工仔反白眼

上班就是為了「收兵」？有打工仔於討論區發文表示，近日因打風天氣不穩，有名女同事一回到公司就大呻被雨水弄濕，一眾男同事立即四處尋暖風機及沖熱朱古力給她。之後突然打了一下雷，女同事大叫稱忘記自己打字打到哪，附近的男同事又立即衝去幫忙，令他大感無奈，直言「唔知以為公司變咗做大型室內狗場囉」。



有打工仔於討論區發文表示，近日因打風天氣不穩，有名女同事一回到公司就大呻被雨水弄濕，一眾男同事立即四處尋暖風機及沖熱朱古力給她。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名打工仔於香港討論區以「剛才行雷個女同事叫咗一下，成班男同事衝晒過去關愛佢」為題發文表示，該名女同事一回到公司立即說「哎呀，我濕晒啦，落雨真係好麻煩囉」，一眾男同事立即四處尋暖風機及沖熱朱古力，他與其他同事當下「反晒白眼」，揶揄「唔知以為佢係難民囉」。

他續說，之後突然打了一下雷，該名女同事大叫「嚇死人咩！搞到人哋唔記得咗自己打字打到去邊啦」，附近的男同事立即衝過去關愛，爭相說「我幫你打啦，你想要啲咩呀」，他直斥「你哋班男人唔好咁狗公啦，人哋輕輕派少少甜頭，你哋就成班人暈晒浪！」。

網民留言指出，「你公司請童工？行雷都驚」、「太多傻仔狗公做壞市場，寵壞晒港女，搞到班港女個個以為自己係女神，港女心諗身邊有咁多傻仔狗公，得閒拎下着數收下兵好過」、「貴公司陽盛陰衰？」、「之前公司都類似，但得我一個冇做狗公， 個女仔反而like我」、「如果係樓主嗌的話，依個帖可能會變做成班男同事衝晒過去打鑊佢」。