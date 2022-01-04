女同事自以為靚女　跟風紮馬尾狂問靚唔靚　被上司一句KO面懵懵

有自信和過分自戀只是一線之差，近日有打工仔就發文表示，公司1名女同事自以為很漂亮，但其實另有同事外貌比她更出眾，直至最近某天美女同事綁了馬尾上班，獲公司的人大讚，前者見狀不服輸，立即「跟風」紮起頭髮，更不停問同事意見，結果被上司不留情面地直指「嘩妳搞咩呀，塊面水腫啊？」。



有打工仔發文，表示公司1名女同事自以為很漂亮，跟風學人紮馬尾上班，最終卻因上司的點評傷透了心。（《The King：永遠的君主》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主在香港討論區以「女同事自以為好靚」為題發文，表示公司內1名女同事對自己的外貌非常有自信，但其實同組之間還有另一女同事比她漂亮。樓主指，日前該名美女同事紥馬尾上班，男同事們便稱讚她轉換新形象，看上去更年輕，此時自以為漂亮的女同事卻一言不發，然後獨自離開辦公室，回來時同樣綁起了頭髮。

女同事紮起頭髮後到處問男同事的意見，雖不少人認為她綁起頭髮後反而突顯了臉大的缺點，但沒有人敢回答實話。（《The King：永遠的君主》劇照）

她一回來便問男同事「你覺得我紥馬尾點啊？」，當下樓主心想其實她不適合紮馬尾，只會令其臉型顯得更大，一眾男同事迴避問題，以免說實話傷了女同事的心。一般情況下，正常人也許就放棄追問，但該名女同事仍未死心，「可能真係覺得自己好靚」，一看到上司返回座位又上前問同一問題，詎料吃了誠實豆沙包的上司直言：「嘩妳搞咩呀，塊面水腫啊？」，讓女同事當頭棒喝，尷尬回答「係咩，好似又係啊」。

帖文引來網民留言，指樓主的同事沒有自知之明，遲早會碰壁，留言稱「人貴在自知」、「總有一啲同事自我感覺良好」、「無咁大個頭唔好學人戴咁大頂帽，呢啲叫抵死」、「東施效顰」。

同場加映：公司罕有除夕早放 打工仔1句和應上司令早收變OT兼得罪所有同事▼▼▼

公司罕有除夕早放 打工仔1句和應上司令早收變OT兼得罪所有同事