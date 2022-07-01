食客扮醉3次鹹豬手摸臀　女店長怕遭報復無追究　影片曝光警介入

非禮事件一宗都嫌多！深圳1名男子上周六（25日）於餐廳與友人用膳期間，疑看到身材姣好的女店長起色心，藉故走近觸摸她的臀部。女店長起初擔心屬誤會，至被摸第三次終忍無可忍，直接斥責「鹹豬手」。不過男子以喝醉為由藉故離開，女店方則擔心對方報復而未有追究，事發閉路電視片段曝光後，引來網民關注，當地警方其後亦表示已介入調查。



深圳1名男子於餐廳與友人用膳期間，藉故走近女店長身邊觸摸她的臀部多達3次，被對方當面斥責時，男子卻以喝醉為由藉故離開。（微博影片截圖）

內地傳媒報道，涉事餐廳位於深圳南山區，1名男子上周六（25日）與數名友人一同用餐，其間疑對女店長起色心，竟藉故走近並觸摸她的臀部。女店長事後憶述，男子於店內洗手間附近首次出手，起初她以為對方不小心觸碰到也不以為意，第二次才意識到對方有心「鹹豬手」，只好向男友大呻並避開對方，「我還跟我男朋友說，我就躲着他」。

後來男子與友人用餐完畢起身離開，當時女店長在雪櫃附近的位置準備上菜，「沒想到又來了一次」，男子再次重施故技，伸手摸向她的臀部。女店長忍無可忍，追至店門口當場斥責男子：「我知道你們是上帝是我的客人，一次兩次我忍了，你有意思嗎？你摸我三次了你知道嗎？」男子聞言則擺出醉酒姿態，身體隨即向後倒了一下，女店長見狀再次指罵「別給我裝！你別給我裝！」。

男子第三次「鹹豬手」後，遭女店長追至店門口當場斥責，惟被質問時卻疑似扮醉，身體隨即向後倒了一下。（微博影片截圖）

+ 2

女店主表示，事發時男子「從始至終沒說過一句話」，同行友人見狀即時代為道歉，解釋指「我兄弟喝醉了，我把他帶走」，可是她反駁指男子從洗手間走出時非常清醒，而且能走直線，質疑對方根本借醉行兇，「當我質問他，他才裝作往後倒一倒，就是很明顯嘛，就是假醉嘛」。

由於當時店內仍有不少客人，女店主忙於生意，加上害怕遭到報復便沒有報警追究，「當時我不想把事情鬧大，不想影響到我店的生意、影響到別的客人」。不過事發過程全被店內閉路電視拍下，她便將片段上載至網上吐苦水，沒想到引來網民瘋傳關注，點擊次數多達數百萬，「我沒有負擔，我昨天也在看評論，有一些惡意的評論我也會回應他們，大部分的人還是很同情、很理解，還是站在我這邊的」。

影片曝光後，蛇口派出所主動聯絡女店長，邀請她進行筆錄，表示將介入調查事件，「派出所說一定會管的，我說我怕打擊報復，派出所說如果他要報復的話，派出所一定會從嚴處罰，讓我不要有這個擔心和顧慮」。派出所之後又向傳媒表示，稍後將就案件情況作公告。