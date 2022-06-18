派對房男客搭上女職員匿廁所親熱　對方男友撞破報警告非禮咁結局

古語有云「色字頭上一把刀」，外出消遺時切勿太過忘形，小心惹上官非。有港男網上發文，聲稱自己早前到派對房間（party room）玩樂時，搭上1名女職員，其間2人躲在洗手間「你情我願」下有親密行為，事後卻被對方男友揭發，並報警控告他非禮。事件引起網民熱議，不過樓主2日後更新帖文，指對方最終決定撤控，並感激大家給予意見。



有港男網上發文，聲稱自己早前到派對房間（party room）玩樂時，搭上1名女職員，其間2人躲在洗手間「你情我願」下有親密行為，事後卻被對方男友揭發，並報警控告他非禮。（Gettyimages）

該港男本周四（16日）在香港討論區發文，指早前到派對房間玩樂時，其間醉意醺醺就坐在雜物房內稍作休息，突然1名女職員走入來，2人在對望下接吻起來。其後事主起身前往洗手間，女職員竟緊隨並敲門問可否入內，結果2人在「你情我願情況下有親密行為」，過程中曾有同行友人敲門問「做緊咩」，事主則回答「傾偈」，而該女職員亦沒有反抗，並繼續親熱。

惟女職員的老闆兼男友查看閉路電視揭發事件，顯示2人先後進入洗手間，包括事主開門讓女方入內後關門一幕，因而指控事主非禮及要求道歉，最終老闆報警處理，事主被帶往警署落口供。而女職員反稱在非情願下被事主強吻及觸摸她，但事主堅持如果對方不願意，「有人敲門可以大聲嗌」，閉路電視影片亦顯示「我喺（廁所）入面先，然後佢入來」。

港男指早前到派對房間玩樂時，其間醉意醺醺就坐在雜物房內稍作休息，突然1名女職員走入來，2人在對望下接吻起來。（Gettyimages）

帖文引起網上熱議，至今已近千條留言，有網民認為未能有足夠證據起訴，「檢唔檢控就要睇女事主口供」，但亦有人建議事主花錢請律師抗辯，「這麼多疑點，就搵個律師打甩佢吧」。

不過事主今早（18日）更新帖文指對方最終決定撤控，「對方唔知係咪知吹得太大」，並感激大家踴躍給意見。有網民則表示，事主必須經一事長一智，「色字頭上一把刀，以為自己靚仔有免費餐食咩」、「恭喜你執返身彩，下次停一停，諗一諗」。