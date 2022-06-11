鹹豬手？巴士阿叔手伸座椅罅摸女乘客背脊　正義男拍片揭發助報警

乘搭巴士時小心「鹹豬手」出沒！一段影片在網上流傳，顯示有名中年男子在巴士上層，伸手攝入前座椅罅中，並用手指觸摸女乘客的背部，拍片者上前向女事主揭發事件，稱男子已「掃背」達10多分鐘，並提出可代她報警。網民都直斥中年男子行為猖狂，幸好拍片者挺身而出揭發惡行，大讚他見義勇為。



一段影片在網上流傳，顯示有名中年男子在巴士上層，伸手攝入前座椅罅中，用手指觸摸女乘客的背部。（影片截圖）

YouTube頻道「車CAM特警」昨日（10日）上傳一條長約20多秒的影片，只見1名中年男子坐在巴士上層位置，伸出右手攝入前面的椅罅中，手指有所動作，掃摸前座女子的背部。

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拍片者其後走上前，向女事主表示「小姐，我想問佢係咁摸你背脊，你感唔感覺到？」，對方則稱不知道，中年男子聽見後即把手轉放到椅背上，並說「對唔住」。拍片者續說「佢摸咗你10幾分鐘啦，我而家報警呀，好唔好？」，女事主同意，中年男子再連番道歉，並站起來欲離開，拍片者即用手阻擋，片段就此完結，未知後續如何發展。影片未有交代拍攝時間及地點，至今已超過12萬人次觀看。

網民看完影片都感嘩然，「猖狂到咁樣，佢真係當前面個女人死嘅？」、「十幾分鐘都feel（感覺）唔到，呢個阿叔熟手到呢」，並大讚拍片者正義又冷靜，「片主真心讚，冷靜拍低證據」、「拍片又肯發聲！呢啲先係真見義勇為！」，又認為必定要報警處理，「一個都不能放過」。不過有人就質疑女生為何被摸10多幾鐘都感覺不到，但有網民解釋乘搭長途車或睡着了，亦可能有苦衷，「個女仔應該feel到，但可能真係驚/冇證據就啞忍」。