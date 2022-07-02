暹芭風球｜無視風暴危險叫女友買外賣上自己家　男友1句話極自私

強烈熱帶風暴暹芭在七一回歸日逐漸逼近本港，天文台在昨晚（1日）發出今年首個8號風球，最少維持至今午4時。公眾假期及周末遇上打風，不少人的玩樂活動都要取消，有女網民就大呻本來與男友相約睇戲逛街，但因天氣不佳而取消，惟男友竟堅持要她獨自到他家見面，「你嚟我屋企咪得囉，咁就得一個人出街啦」，甚至吩咐她順道購買4人份食物，令她超無奈，發帖問其男友「係咪好自私？」。



強烈熱帶風暴暹芭在七一回歸日逐漸逼近本港，天文台在昨晚（1日）發出今年首個8號風球。（資料圖片）

該網民在香港討論區以「係咪好自私？明知打風仲叫我出街」為題發文，指本來與男友相約在七一回歸日睇戲逛街，惟她認為颱風漸漸迫近，大風大雨下不便外出，遂提議取消約會，各自留在家中体息。「唔知係我講得唔好，定係男朋友自私」，男友竟提議樓主前往其家見面，更表示「你嚟我屋企咪得囉，咁就得一個人出街啦，危險都係得一個人危險咋嘛」。

這句話令樓主感到不忿，「明知打風落雨仲堅持要我出街」，而男友堅持見面的原因，竟是因弟弟的女友都會上其家，「唔想輸畀細佬就堅持一係照出去睇戲，一係就叫我上佢屋企」。更甚是他們要求樓主上來前，先去購買4人份量的食物，「搞到而家我更加唔想去男朋友屋企囉」。

網民都認為事件中的男友相當過份，而且不尊重女友，「究竟你係工人定女友？」（《逃避可恥但有用》劇照）

網民對樓主的經歷都感嘩然，認為男友相當過份，而且不尊重女友，「究竟你係工人定女友？」、「嘩，仲未飛佢呀？」、「點解唔可以係條仔去你屋企嘅」、「你死就得？佢唔得？」。亦有人表示1次颱風經歷已看清與男友的關係，「好明顯你係下把位啦」、「如果你未結婚就開始就佢，第時你就慘」。