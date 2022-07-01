不能接受他替別的女人洗澡！女友喊分手　真相曝光網民撐男友放生

男女授受不親，你能忍受另一半與異性有過多的身體接觸嗎？有台灣網民分享指，自己從事長者照顧工作，日常要替長輩們洗澡，但女友無法接受他「替別的女人洗澡」，「她覺得我碰過別人的老妹妹，還碰她的妹妹讓她覺得很惡心」，威脅他不轉工就分手，令他非常苦惱。



該台男在Dcard討論區以「女友不能接受我幫別的女人洗澡」為題發帖，指任職長者照顧工作的他，常常要幫很多婆婆洗澡，「這是我的專業之一」。（Gettyimages）

該台男在Dcard討論區以「女友不能接受我幫別的女人洗澡」為題發帖，指任職長者照顧工作的他，常常要幫很多婆婆洗澡，「這是我的專業之一」。惟女友完全不能接受，因認為男友觸碰過婆婆們的下體，又再碰到其下體，讓她感惡心，因此給予他3個月時間考慮，「是換工作或是跟她分手」，不禁感嘆「人生好難」。

帖文獲得超過千多個留言回應，不少網民都勸喻分手，「畢竟這也是你的工作內容之一，難道要為了她換工作」、「如果我男友是這樣的話，我會覺得他很棒，這種工作不是人人都願意做的」、「女方心態不太好」、「為什麼要跟阿嬤吃醋呢」、「你女友也不想想她以後可能也需要別人幫她洗澡」。

台男表示已跟女友討論並達成共識，他花了1個多小時完整敘述專業領域的部份，女友表示理解，並向他道歉稱不應用過激的手段。（《寶寶大過天》劇照）

不過台男其後補充指，已跟女友討論並達成共識，他花了1個多小時完整敘述專業領域的部份，女友表示理解，並向他道歉稱不應用過激的手段，「我的方面承諾做到今年底完，會往長（者）照（顧）A個管方向走或局家督導」，女友則認為可以接受其提出的條件。