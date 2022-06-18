26歲男生約會帶家人同行　女友不滿：好像家族聚餐　網民勸分手

熱戀中的情侶最想享受二人世界，不會想要「電燈膽」，但竟有媽寶男帶家人約會！台灣1名24歲女生於討論區發文抱怨，與26歲男友已交往2個多月，但每次約會男友的父母和弟妹必定同行，讓她十分不滿，直言「搞的好像是他們家族聚餐」。帖文引來熱議，不少網民勸樓主盡早「放生」，「這種大媽寶我是建議分手啦，不然以後有得妳受的了」、「妳男友還在吃奶嘴嗎？出門還要爸媽家人跟着照顧餵奶嗎？分手吧！」。



台灣有24歲女生於討論區發文抱怨，與26歲的男友已交往了2個多月，但每次約會男友的父母和弟妹總會跟着同行，讓她十分不滿。（《BB來了》劇照）

台女於「爆料公社–匿名公社」以「每次約會他家人都要跟」為題發文，表示每次約會不是男友妹妹跟着，就是弟弟，有時甚至連父母也同行，讓她覺得約會都不像約會。她崩潰道「害我都不敢穿短裙，也不能牽手，還要每次都AA」，她曾向男友表達不滿，但男友卻覺得沒關係，她指出「真的很煩」。

不少網民留言表示樓主男友是媽寶，勸她趁早分手，「這種媽寶一開始都會很吸引你，等你們快結婚或婚後，你就知道有多後悔」、「這種的還是放生比較實在」、「都已經成年了，該有判斷跟決斷力，帶家人同遊與否也沒跟妳溝通尊重妳，通常會有這樣舉動的，都是爸媽心中的小寶貝，妳需要好好思考，以後的每件事會演變成，我先問爸爸或媽媽一下的情況，很累人的」。