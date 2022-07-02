暹芭風球│8號風球坐的士司機要求加$20元　網民：加幾錢先合理？

每當8號風球時，多種公共交通工具都會停開或只作有限度服務，的士就成為熱門選擇，但司機臨時加車資卻永遠惹來爭議。 颱風暹芭襲港，天文台一度發出8號風球，有網民稱坐的士時，司機即時要求額外加20元，遂發帖問到底打風期間加多少車資才算合理。雖然有網民企硬，認為濫收車資是違法行為，「佢地有權選擇打風期間唔接客」，但不少人認為司機在8號波開工要承受很大風險，覺得50元以下都可以接受，只要不是「加到好似打劫咁」，都算是你情我願的交易。



有網民打風坐的士時被司機加收20元車資，問加多少錢才合理。（示意圖／資料圖片）

有連登網民發文問「打風的士加幾多錢先至合理」，事緣剛才打風時坐的士，司機說明要加20元車資，「但係落車畀錢嘅時候佢唔記得」。有網民直斥濫收車資是達法行為，1元都不應該加，「冇人叫佢開工喎」、「法例唔比自己加價」、「佢地有權選擇打風期間唔接客」。

據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，濫收車資及沒有將的士計程錶展示到記錄位置等行為是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判入獄6個月及罰款1萬元和入獄6個月及罰款5000元。

有網民覺得打風下司機要承擔很大風險，認為加50元以下都可以接受。（示意圖／資料圖片）

不過，許多網民認為的士司機8號波下開工要承受不少風險，一旦出事保險未必有得賠，只要唔好「加到好似打劫咁」其實問題不大，也算你情我願。有網民指8號波找的士返工已經很難，「20已經算有良心啦」、「加$20 真係超級良心，出到街吹爆塊大銀幕都800，真係冇乜人想去衝」、「加$50或以下我可接受，如果真係堅橫風橫雨，加$100都可以嘅」。

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其實打風下很多的士司機寧願不開工，「咁危險」，有任職的司機的網民指，他今天都沒有開工，「架車爛咗要自己畀錢整，整親個客仲大鑊」、「真係傻先會開，加200 都唔會做」、「司機肯，車主唔肯」。

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