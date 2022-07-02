暹芭風球｜茶餐廳臨時加價$5　網民激辯是否趁火打劫　最關心呢樣

【暹芭風球／颱風／8號風球／天文台】強烈熱帶風暴暹芭在七一回歸日吹襲本港，天文台昨晚（1日）發出8號風球，今日（2日）日間大部分時間仍然維持。有網民就發現有茶餐廳在8號風球懸掛下加價，在門口貼出告示列明食物及套餐另加5元，因而掀起網上熱議，有人批評此舉是趁火打劫，但亦有人認為員工冒着生命危險開門接待食客，多收數元並不過份。



有茶餐廳在8號風球下加價，食店在餐廳門口貼出告示，寫明「8號颱風期間，本店之全部食物及套餐另加$5」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

有網民今午（2日）在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，顯示有茶餐廳在8號風球下加價，食店在餐廳門口貼出告示，寫明「8號颱風期間，本店之全部食物及套餐另加$5」。

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食店的告示引起網民激辯，有人認為食肆趁機「賺多啲」，「最憎呢啲座地起價嘅仆X」，批評是趁火打劫，亦有人笑言第一眼以為是「8拆優惠」；但有網民則認為打風期間上班不容易，「人工都應該雙計啦」、「以前某啲茶餐廳傳統舊規矩，我早期見過加$20」、「加得合理，打風返工搵命搏」，而且門口已貼出清晰告示，「明買明賣，啱就食，唔啱就算」；有網民最關注的是，加幅是否落在員工身上，「加唔緊要呀，但係記得俾返啲員工」、「臨時加價，工人有冇加工資」。

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