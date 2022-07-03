打風前壞熱水爐女友大怒　大埔友網上求救　街坊帶齊工具上門維修

電器突然故障的確會帶來許多不便，尤其是最需要留在家中的打風前夕！有大埔友上周四（6月30日）晚於颱風暹芭吹襲本港前於網上求助，表示家中熱水爐突然故障不斷漏水，女友得知翌日「冇水用」不禁大發脾氣，令他不得不急尋懂得維修的街坊相助。有街坊看到帖文即表示可以幫忙，更在未開價的情況下帶同工具上門協助，當晚更已將熱水爐維修好，引來大批街坊及網民激讚，「呢啲人情味真係得大埔先有」。



有大埔友於颱風暹芭吹襲本港前於網上求助，表示家中熱水爐突然故障不斷漏水，女友得知翌日「冇水用」不禁大發脾氣，令他不得不急尋懂得維修的街坊相助。（fb「大埔 TAI PO」圖片）

該名大埔友上周四（6月30日）晚上於facebook群組發文，指家中熱水爐突然故障，頂部水掣不斷漏水，未能正常使用。由於當天為打風前夕，樓主女友得知翌日「冇水用」感到不滿，因此他只能急急向街坊求助：「女朋友已經發脾氣，所以有啲急。有冇師兄可以即時維修？我過嚟車埋你。」

帖文發出不久，有街坊即表示家中有相關工具，並在未有商議好價錢的情況下一口答應協助維修。而樓主亦感動表示，不介意等待對方先吃過晚飯，並願意接送對方來回，同時給予材料及人工費用。至周五（7月1日）凌晨12時半左右，樓主貼出相片，可見該名街坊帶同工具袋抵達其家中，幫忙檢查熱水爐，約1小時後好心街坊更留言「報喜」稱已將熱水爐維修好。

好人好事引來大批大埔友激讚，直言區內街坊互助的人情味非常難得，「搞錯啊？邊有心地咁好嘅人㗎？」、「黐鬼線，咁夜有街坊幫手整熱水爐，呢啲人情味真係得大埔先有」、「大埔人真係好好呀」。亦有網民笑言事件非常有愛，「好sweet，一段愛情嘅開始」、「人哋本來為咗畀女朋友沖涼，件事好Crazy」、「而家因為感動，發展另一段愛情」。