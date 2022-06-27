好人好事！港女游水跌假牙尷尬求助　康文署救生員潛水徒手尋回

每個人總有必定要隨身攜帶的物品，一旦遺失除了引起麻煩，也會失去安全感。有港女日前發文分享另類好人好事經歷，指在康文署轄下泳池游泳時不慎跌出戴了十多年的假牙，只好硬着頭皮向救生員求助。她形容對方得知事件也不禁發笑，但仍好心協助，與同事了解後便安排其中1名救生員潛進池中代為尋找，更極速為她徒手撈回假牙。港女坦言事發時太尷尬，未能好好向救生員們道謝，只能於事後發文講述事件分享正能量。



有港女早前在康文署轄下泳池游泳時不慎跌出戴了十多年的假牙，幸獲救生員協助，潛進池中代為尋找，更極速為她徒手撈回假牙。（fb「公務員secrets」圖片）

「今日呢個分享，的確係我真人真事，都唔係賣咩假牙廣告。」該名港女日前投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指每日早上也會到康文署轄下泳池游泳才上班。早前她如常游泳，過程中卻感覺到「跌咗樣嘢」，原來她不慎跌出「由十幾歲、黐咗十幾年嘅假牙」，頓時感到非常徬徨，「個心即刻慌咗」，只好記下位置，即時向池邊當值的救生員求助。

港女指，自覺游水甩出假牙一事非常尷尬，但因假牙實在太重要，只好硬着頭皮向救生員講述事件，「當我講完，我feel到佢想笑，畀我返工遇到要幫人執假牙，我都一定會笑，所以我ok」。救生員得知情況，便與她到池邊了解，起初對方也問她能否自行潛到池底取回，惟話還未說完她便坦白難處，「佢未講完我已經打斷咗，因為我一直游水，都只係喺面游，我唔識潛水，我跌咗嘅時候，有試過想自己執返，但當然失敗，如果唔係都唔會要搵人幫」。

這時一名於看台當值的救生員留意到情況便走近了解，「位救生員好好人，話會幫我去搵，但因為佢當值緊，要安排人手先得」。後來眾人再找來另一名救生員，對方了解位置後便跳進水中代她尋找，「佢前後都無3分鐘就上返嚟」，更徒手拿着假牙問她「係咪呢隻？」。

港女坦言事發時太尷尬，未能好好向救生員們道謝，故特意發文表揚，並希望為網民帶來正能量。（資料圖片）

樓主形容，當時感到非常尷尬，未待對方上水便急急拿着假牙跑回更衣室，「事發前後我講咗好多句：『唔好意思！麻煩晒你哋！』」，結束尷尬的場面。她事後直言，過往也與不少人一樣，「覺得康文署職員都係返工hea嘅公務員，救生員都係喺看台上面坐」，然而這次經歷卻令她改觀，「我相信每一個工種都一樣有呢啲問題，自己返工都未必係100%投入，無論如何，佢哋係咪職責所在都好，好衷心多謝幫過我嘅職員們」。

她又指，事發時過於尷尬，未能好好向救生員道謝，故特意發文表揚，並希望為網民帶來正能量，「全靠佢哋嘅幫忙，我先可以執得返呢隻由十幾歲、黐咗十幾年嘅假牙，如果執唔返我都唔知點算」。

帖文引來網民讚好，不少人大讚救生員表現專業，「咁大個泳池，唔使3分鐘就知道邊個水底位，搵到隻牙，好強喎」、「即刻落水搵，已經冇嘢好講，有效率」、「仲以為成排假牙，咁細粒都搵到，救生員好勁」。亦有人建議樓主可向康文署表揚相關救生員，「建議1823讚揚職員，即刻落水搵真係好有心」、「雖然樓主嘅事有啲好笑，但救生員真係好好人值得嘉許」。