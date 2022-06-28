將軍澳港媽大熱天時抱扭計阿女等的士　好心街坊邀搭順風車拒收錢

大熱天時單是走在街上已覺悶熱難耐，何況是要照顧正在「扭計」的子女。有港媽稱日前抱着「扭眼瞓」的女兒於將軍澳一的士站等車，在隊伍前方的1名女街坊見狀，主動邀請她上車，到達目的地時更拒絕收車錢，令她大受感動，特意發文道謝，「雖然大家素未謀面，但好多謝您咁有愛心」。



有港媽稱日前抱着「扭眼瞓」的女兒於將軍澳一的士站等車，在隊伍前方的1名女街坊見狀，主動邀請她上車，到達目的地時更拒絕收車錢，令她大受感動。（示意圖/資料圖片）

該名港媽日前於facebook群組「將軍澳主場」分享1件親身經歷的好人好事，稱上周六（25日）獨自帶着女兒於炎熱天氣下等車，當時的士站很多人，女兒亦剛好「扭眼瞓要抱抱」，令她非常狼狽。

這時排在隊頭的1名女街坊留意到情況，主動邀請港媽及女兒上車，「企前面的女士，雖然自己都趕時間，但都主動提出話兜埋我哋，佢見我一個女人仔抱住阿囡辛苦」。到達目的地時，港媽打算分擔車費，但街坊一口拒絕，「佢話大家都係將軍澳街坊，唔使畀，仲好貼心咁叫我小心照顧囡囡，慢慢袋返好啲錢」。

到達目的地時，港媽打算分擔車費，但街坊一口拒絕，「佢話大家都係將軍澳街坊，唔使畀」，事後她形容經歷非常有愛。（資料圖片）

事件令港媽非常感動，坦言雙方素未謀面，對方仍願意照顧她及女兒，形容事件非常有愛，「好多謝您咁有愛心，照顧身邊人的需要」。她指不知該名好心街坊能否看到帖文，但自己及女兒「都想再次衷心感謝您，同埋祝您哋身體健康」。

帖文獲得將軍澳街坊大讚，「將軍澳有好多好人，好心有好報」、「難得遇到個街坊一齊等的士，下次若我遇到你帶住個女都會咁做㗎」。亦有不少網民留言分享在區內經歷的好人好事，公開向好心人道謝，「將軍澳真係好有愛，我都好想多謝上次在aeon超市將我袋交畀服務台那個好心嘅女仔，真係非常感謝」、「我都想多謝上次星期六下午搭796P落車時，發現銀包在座位上，並幫我拾起交回給我的先生」。