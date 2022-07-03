倪匡逝世｜盤點8大發人心省金句　為「妓女比共產黨更可信」喊冤

【倪匡逝世／離世】著名科幻小說作家倪匡今日（7月3日）傳出逝世消息，終年87歲。倪匡與金庸（查良鏞）、黃霑及蔡瀾被譽為「香港四大才子」，不論其小說或說出口的金句，都令人回味深思，以下盤點倪匡8大發人深省的金句，但另有一句廣傳已久的「妓女比共產黨更可信」，竟然讓倪匡連番喊冤。



先看倪匡8大金句▼▼▼

金句一：談港人移民移居

「英國不是有個荒島在南美洲嘛，都給香港人搬過去住有咩唔好？過多二、三十年，那裏已經可以係另一個香港。」 1989年《今夜不設防》

金句二：評論前特首林鄭月娥

「佢真係冤枉，佢有咩辦法啫？佢後面有人撐住扯線嘛。」 2019年

金句三：談香港有什麼優點消失會導致毀滅

「言論自由是一切自由之母，沒有言論自由便沒有任何其他自由。」 2019年

金句四：談人類進步

「人類之所以有進步，全因為下一代人唔聽上一代話。」

金句五：談面子

「絕大多數自己認為沒有面子之極，不知如何下台才好的事，在人家看來，根本不是什麼嚴重的事。」

金句六：談做好事壞事

「人幹點好事總想讓鬼神知道，幹點壞事總以為鬼神不知道，我們太為難鬼神了。」

金句七：談徹底摧毀大城市

「不必摧毀這個大城市的建築物，不必殺害這個大城市中任何一個居民，但是只要令這個大城市原來的優點消失，就可以令它毀滅、死亡。」 《追龍》

金句八：談美麗女人

「或許，美麗的女人可怕，越美麗越可怕，妳是最可怕的。」

倪匡曾出席書展活動，當時妙語連珠。（資料圖片）

倪匡澄清沒說「妓女比共產黨更可信」



另外有一句廣傳已久、聲稱是倪匡的其中一句金句「妓女比共產黨更可信」，不過倪匡2019年在港台節目《鏗鏘說》接受主持人石永泰訪問時，連番用「冤枉」一詞來伸冤，澄清「我無講過」，直指「熟悉我嘅人都知道我好尊重妓女，呢句話對妓女好侮辱」。