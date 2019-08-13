【倪匡專訪】假如年輕衛斯理在香港　倪匡認為他會這樣做...

寫下《衛斯理》系列的香港著名作家倪匡筆下作品無數，他於1984年、即36年前寫下的《追龍》，被指內容與香港局勢不謀而合，被喻為香港時局預言書。倪匡日前現身受訪，就幾點問題作出回應，包括想像如果年輕的衛斯理身處今天的香港，他會有何行動呢？

倪匡對政局常有獨特見解，目前香港局勢未明，不少人都想聽聽他有何高見。（溫嘉敏攝）

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1.假如年輕的衛斯理在香港…

年輕的衛斯理會參加和平遊行，但不會衝擊，因為覺得無用，佔中也不會參加，也是沒用的。

2.「同佢鬥長命？」

以中國人的民族性我唔睇好，中國人幾千年受獨裁統治慣咗，好習慣這種專制制度，無咗反而唔習慣添呀。（有的人認為中國人是中國人，香港人是香港人），睇得自己太高，你以為自己香港人，人哋唔認你呀！

倪匡認為法律為守住香港的最後一關。（資料圖片）

3.成立獨立調查委員會爭議

好古怪，點解警察又反對，建制派又反對，如果我無做壞事，我一定歡迎，可以恢復警察名譽，我唔明點解要反對，要問佢哋。話會打擊士氣？做咩你未調查你就知道係警察唔啱啦咩？或者查完無唔啱呢？要還人哋一個真相，咁樣反對，真係莫名其妙。

4.法律是守住香港最後一關

香港仲有最後一關就係法律那一關，買鐳射筆嘅大學生都仲要上法庭嘛，睇法庭點判，如果都被控制就徹底玩完。而家輸咗九成，苛延殘喘，若連法律也沒有就沒有了。

5.社會撕裂親朋罵戰

偉大嘅毛主席話呢個世界根本無道理只有立場，你在你立場照你道理，佢在佢立場照佢道理，無得講。最理想做法唔好迫人跟你，各行其事相安無事；可辯論要文鬥唔好武鬥，要容忍不同意見。