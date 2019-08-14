【倪匡專訪】患皮膚癌求醫過程古怪如《封神榜》　倪匡：死咗九成

常被網民譽為「智慧老人」的著名作家倪匡，近年深受皮膚問題困擾，他上月出席書展講座時透露患上皮膚癌，而日前接受專訪時仍談笑風生，講述病情時稱因皮膚病前後看了7個醫生，惟愈看愈古怪，笑指過程如《封神榜》一般，但他已決定放棄治療。向來「為食」的倪匡，指患病最慘是味覺退化至難以享受美食，且深受咳嗽困擾致夜難成眠，形容自己是「死咗九成」。

倪匡受皮膚問題困擾多年，近日透露患上皮膚癌，聽過醫生意見後，決定放棄治療。（溫嘉敏攝）

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倪匡早前出席書展時透露患皮膚癌，指最近十多年飽受皮膚問題困擾，前後看了7個醫生，當中兩人說是癌症，其他則說是濕疹，而現在濕疹更現怪瘤，他聽取醫生意見後，最終認為自己年事已高，決定不作治療，笑言病痛最終也會與他「同歸於盡」。

點解皮膚癌和濕疹咁難分？皮膚科醫生咁樣講... ↓↓↓↓

雖然拒絕治療，但年屆84歲的倪匡仍精神不俗，一貫風趣地與記者聊天，更指病情「醫唔好仲愈醫愈古怪」，過程猶如《封神榜》一般；他又透露現時最慘是「食咖哩都無味」，近日更是咳到瞓唔到。

不少港人因香港政局與親朋爭辯而隨時被Unfriend，同樣關心時事的倪匡卻苦笑稱「我那代文人，傾得埋可以討論、可以傾到面紅耳赤又唔怕得罪的老朋友，都無晒了」，他忍不住慨嘆：「而家得返我一個，好寂寞！」