公主病靚女友食玩瞓唔返工常攞錢　月薪$6萬紀律部隊男友極不滿

食得鹹魚抵得渴！與美女拍拖就要包養對方？有任職紀律部隊主任級人員的港男於討論區發文大呻，與在大學認識的女友拍拖5年，但對方畢業後一直不工作，每天只是「食玩瞓」，還每月問他拿數萬元作生活費，他曾認真地與女友討論過上班的問題，甚至吵得想分手，但有公主病的女友卻「要生要死話最青春幾年比晒我，同我一齊捱m記，而家就打完齋唔要和尚」，令他十分無奈，直言「講真唔係帶佢出去見得人，真係一早飛咗」。



有港男於討論區發文大呻，在大學認識拍拖5年的女友畢業後一直不工作，每天只是「食玩瞓」，還每月問他拿數萬元作生活費。（《螢之光》劇照）

該名港男於Dcard討論區以「女朋友話返工唔開心想我養佢，日日食玩瞓」為題發文表示，女友剛剛大學畢業不足1年，但已沒工作大半年，因「一開頭返工無幾耐就話啲同事唔鍾意佢，針對佢，話佢姣又唔做嘢」，所以自此就沒再上班。他指出，其實自己猜到女友與同事之間發生過什麼事，因他當初認識女友時，對方已是公主港女癌末期那類人，未畢業前已經常說他的薪金已足夠養活她。

他說，最初以為女友只是說笑，怎料畢業沒多久，女友真的不工作了，「日日就係同班ig kol姊妹出去打卡食嘢周圍玩，仲成日同我講邊個邊個朋友個男朋友，月月畀幾多錢女朋友使」。他表示，錢並非大問題，因他任職政府紀律部隊主任級人員，月薪有6萬元，但他不滿女友「好似真係老奉咁攤大手板問我拎錢」，而且是每月拿數萬元。

樓主表示，錢並非大問題，因他任職政府紀律部隊主任級人員，月薪有6萬元，但他不滿女友「好似真係老奉咁攤大手板問我拎錢」。（《社內相親》劇照）

樓主無助地問可以如何解決這個問題，指出要求女友上班基本上是不可能，因她已習慣「食玩瞓」的生活，「提呢件事即係嘈交，同佢分手又情緒勒索我，又話要喺我屋企跳樓又剩，我真係唔知可以點做」。

有網民留言表示，「你一識佢已經知佢公主癌末期但都選擇一齊，事到如今，一係狠心分手，一係繼續硬食啦」、「明知公主病都一齊，問你攞錢你就畀，港女就係俾你哋呢啲人寵出嚟」、「我有朋友每月都有問男友拎錢，但佢會準備晒早午晚餐畀男友，你女朋友做唔做到先？」、「搵返個差唔多收入嘅女仔啦，結婚係共同生活，唔係扶貧」、「呢種唔建議分，唔好放出嚟害人」、「呢件事教訓我哋，唔好一見到靚女就狗衝」。