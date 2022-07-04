租金AA得把口　月入$6萬港男怒轟同居女友不願交租：奉旨養妳？

同居，可謂是感情的煉金石。有港男日前發文，表示近來發現與同居女友的金錢觀念不同。剛開始同居時，女友曾許下承諾，每月會共同承擔開銷。但同居近1年，女友不時拖欠租金，令港男生厭。當他對女友提出意見，希望對方能共同承擔租金，卻被女友指責他「連呢啲小錢都要計」，令他憤怒不已。



有港男在討論區發文大呻同居生活，他稱女友同居前表示租金平分，但同居後最多只給2千元，有時甚至不交租，令他不滿。（《九尾狐傳》劇照）

該港男在Dcard發文，稱其投身職場4年，在工作的第2年就已經獨自搬出租屋住，現時月入6萬。而女友比他小3歲，工作了1年，但期間只是打散工，並無穩定工作，「次次問佢幾時搵工，唔係話人工太低就話呢份唔想做」。女友上年畢業後提出想與他同居，更承諾會平分租金，2人便展開了同居生活，然而同居至今近1年，女友卻未有遵守諾言，「到今時今日，每個月最多都係畀2000蚊我，係最多啊x！有時1蚊都無畀！」，水費電費煤氣費、平日買菜、日用品等都是樓主出錢。

近日他認真計算開支，發現同居後支出更大，便認真問女友能否每月繳交固定金額的生活費，「點知佢一聽到即刻話，『你一個月6萬蚊，連呢啲小錢都要計？』」。樓主聞言大怒，雖然他月入比女友多，但同居後確實開銷更大，便在帖文中寫道「一個月6萬蚊逢（奉）旨養妳？我唔使草（儲）錢買樓啊？」，更配合一個「反白眼」的表情圖案。

有網民斥責樓主的女友並非良伴，不願意共同承擔生活瑣事。（《螢之光》劇照）

帖文引來網民熱議，大部份人覺得樓主與女友並沒有未來生活的共識，金錢、價值觀亦不同，應考慮分手，「無共識，唔夾，遲早散」、「換過個啦真心，你做佢男朋友定sugar daddy（包養人）？」、「你嘅錢就係你嘅錢，關佢咩事」；亦有人斥責樓主女友沒有妥善規劃人生，並非良伴，「佢都唔肯承擔，分得手」、「擺明唔係搵人生伴侶，只係搵長期飯票」。