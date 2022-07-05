發霉？麥當勞魚柳飽驚見神秘黑點　9粒整齊排列　網民猜想原因

「大家食包嘅時候要小心啲！」有上水居民在社交平台投訴指，日前到麥當勞買外賣時，發現魚柳飽的包面上有幾顆疑似發霉的黑點，由於黑點異常排列得整齊，引起網民熱議，有人估計可能是蒸包機不乾淨，而將污漬「蒸」在包面上，亦有人笑言聯想到動畫《龍珠》中的角色無限。《香港01》已就事件向麥當勞查詢，獲回覆稱表示關注，並正積極了解事件。



有港媽揭開魚柳飽的包面時，發現內部有數顆黑粒，因而呼籲大家進食時要小心。（FB「上水人大聯盟」圖片）

有港媽在facebook群組「上水人大聯盟」發帖並上載多張照片，指本周日（3日）晚上到彩園邨麥當勞買外賣，揭開魚柳飽的包面時，發現內部有數顆黑粒，懷疑是霉菌，因而呼籲大家進食時要小心，「我尋晚就爭啲中招，希望大家留意，畀小朋友食咗慘喇」。

從照片可見，由於事主訂購食物時要求魚柳飽走醬，因而包面清晰看到至少9顆黑點，並整齊排列成3行，每顆黑點相隔一樣的距離。

網民看到照片都覺得黑點整齊排列得很古怪，惹來爆笑猜測，「霉得咁對稱，件事唔簡單」、「新口味黑松露包？」、「係咪外星人想過透機械人畫麥田圓圈，打錯code變咗魚柳bell點陣圖？」，有人則笑言與《龍珠》的無限，頭上6粒與包面的「點陣圖」撞樣，「同龍珠crossover？」。

亦有人表示，很少會揭開包的另一邊，隨時吃過很多次「點陣圖」，「勁喎，從來唔會留意個包白色嗰邊」、「事主唔係走醬都未必留意到」。

有自稱做過快餐店的網民指出，黑點並非發霉，而是蒸包爐不乾淨所致，「係佢個蒸包機大洗完過唔乾淨啲水， 蒸左啲迹上包度」、「個一點點係氣孔，通過氣孔用水氣嚟蒸軟個包，一部機有四格，每格都有呢啲氣孔」。

麥當勞回覆《香港01》查詢時表示，留意近日網上流傳一事，就此表示關注，並正積極了解事件，並強調麥當勞一向秉承嚴謹的營運守則及食品安全標準，已即時檢視相關餐廳的運作，並加強抽查品質，提升員工培訓，確保為顧客提供優質的食品和服務。