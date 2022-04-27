芝士漢堡包生肉影片瘋傳　網民嚇到唔敢食　麥當勞：積極了解跟進

政府宣布放寬社交距離措施後，無論平價快餐店或是高級餐廳也擠滿享受再次堂食的市民。有網民日前於facebook貼出影片，指在上水麥當勞分店購入漢堡包「醫肚」，惟吃了一口發現味道有異，揭開更發現包內的牛肉疑似仍未煮熟。有網民指片中牛肉有黏性，軟身的質感與生肉相似，估計職員誤將未熟的生肉放進包內，直言「呢排都唔敢食住」。麥當勞回覆查詢時表示，留意到近日網上有流傳疑似與該公司餐廳食品相關的片段，就此表示關注，並正積極了解事件及聯絡相關顧客跟進。



網上流傳短片，指在網民上水一快餐店購入漢堡包「醫肚」，惟吃了一口發現味道有異，揭開更發現包內的牛肉疑似仍未煮熟。（fb「屯門友」影片截圖）

網上流傳影片，有網民稱於上水彩園邨麥當勞購入外賣，在進食漢堡包時咬了一兩口便發現口感與平日不同，遂揭開漢堡包查看，竟發現內裏的牛肉疑似仍未煮熟。從片段可見，夾於漢堡包內的牛肉呈暗紅至淺啡色，質感非常軟身，以手指一捏便變形，與仍未煮過的肉餅相似。片段引來網民關注，直指「呢隻漢堡包究竟係咩名堂？睇完搞到呢排都唔敢食住」。《香港01》正向涉事快餐店查詢。

有人估計或有職員出錯，將仍未煮熟的漢堡直接放入包內出餐，「似未煎嘅碎魚肉」、「係咪叫咗6成熟」、「生牛肉他他漢堡？」、「砌包嗰個冇理由唔知㗎喎」。亦有不少網民認為事件嚴重，一旦食客未有留意誤食生肉，隨時引發食物安全風險，「如果係我，為咗自己身體，一定唔會食」、「未熟點可以做包㗎，拎去問下個經理叫佢食畀你睇」、「好彩你醒目咋開嚟睇下，唔係就大鑊啦肚痛」。

麥當勞回覆《香港01》查詢時表示，留意到近日網上有流傳疑似與該公司餐廳食品相關的片段，就此表示關注，並正積極了解事件及聯絡相關顧客跟進。麥當勞強調一向秉承嚴謹的營運守則及食品安全標準，已即時檢視相關餐廳的運作，並加強抽查品質，提升員工培訓，確保為顧客提供優質的食品和服務。

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衛生防護中心指出，受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶可能含有李斯特菌。感染李斯特菌會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如惡心、嘔吐及腹瀉等，部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。

根據食物安全中心資料，生肉一般含有細菌，包括致病細菌及腐敗細菌。由於細菌可存在於溫血動物的腸道內，在屠宰過程包括去臟及處理屠體程序中，生肉或會受細菌污染。另外肉類有機會帶有食源性致病菌，可令人患病，並引致食物安全問題，但正常的烹煮情況，即食物中心部分的溫度至少達到攝氏75度，或其他有效的時間與溫度組合來烹煮，一般能殺死細菌。

慎入！美國男日日食生肉稱更健康：直至感染細菌死亡 實測片瘋傳

美國加州有1名男子早前忽發奇想要挑戰每天吃生肉，他認為吃生肉比吃加工食品更健康，並反問「為何人類是地球上唯一必須吃煮熟食物的生物？」。男子每天都在社交平台Instagram上載一段吃生肉過程的影片，以證「無花無假」地吃下雞肉、羊肉、羊睾丸等生肉，影片震驚一眾網民，亦擔心他會患病，不少人更勸喻「千萬別學他」。



美國有名男子挑戰每天吃生肉，他在Instagram上載影片記錄吃各種不同生肉的過程。（「rawmeatexperiment」ig影片截圖）

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20種不宜生吃或熟食更有營養的食物