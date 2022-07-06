行刑？打獵公司老闆專帶客獵殺野生動物　遭行刑式射殺原因成謎

善惡到頭終有報！南非1名經營打獵公司的中年漢，會帶客戶體驗狩獵活動，殘忍地射殺野生動物，並與之開心地打卡合照，再放上網分享成果來吸引更多客人。早前他突然被人近距離行刑式開槍射爆頭亡，當地警方指事件仍在調查中，兇手仍然在逃，未知其殺人動機。



居於南非帕拉博魯瓦（Phalaborwa）的55歲男子納德（Riaan Naude），專營非洲打獵公司，從他的社交平台照片可見，其公司團隊會招攬來自世界各地的遊客，收取約250磅（約2,370港元）的費用，帶他們進入森林體驗打獵活動，殘忍地將野生動物獵殺，當中有長頸鹿、大象、獅子及斑馬等，並會助客人開心地在戰利品前擺不同姿勢打卡合照，公司亦會將照片放上網以招徠客人，被網民指冷血程度爆燈。

經常開槍獵殺動物，詎料卻有被射殺的下場，納德早前（4日）被發現伏屍在南非的林波波省的馬路上，身旁有一輛貨車，車內有2把獵槍、威士忌、衣服和水等物品，相信貨車屬納德所有。警方調查後證實，當時他頭向上躺在地上，頭面全是血，相信是遭行刑式近距離射頭死亡，兇徒的殺人動機未明。

納德專營非洲打獵公司，招攬來自世界各地的遊客，收取約250磅（約2,370港元）的費用，帶他們進入森林體驗打獵活動，殘忍地將野生動物殺害，冷血程度爆燈。（facebook）

當地致力打擊罪行的民間組織指出，事發當日有人見到納德的貨車過熱停在路邊，此時另1輛貨車經過停下，2名男子下車走向納德，其中1人向他的頭部開槍後開車逃走。動物保護組織「Protect All Wildlife」指稱，納德有份參與繁殖長頸鹿等活動，再賣長頸鹿給客人去獵殺。