直播虐畜！動物園猩猩遭飼養員膝撞臉　跌落地哀號逃跑　園方咁講

鏡頭對着的直播都夠膽這樣打，私下情況恐難以想像！有網民揭發河南有動物園的飼養員在直播尾聲時突然用膝蓋暴擊猩猩臉部，猩猩倒下後哀號逃走，許多人指猩猩面對鏡頭時眼神很害怕，懷疑牠在鏡頭後經常捱打，質疑飼養員虐待動物。該動物園事後發道歉信，稱調查後發現飼養員行為失當，已開除涉案人員，又指已安排獸醫檢查猩猩狀況，情緒及健康均正常。不過網民仍鬧爆園方人員：「直播室都這麼幹，平時你們是怎麼對待猩猩的？」



網民看影片見到猩猩的眼神，覺得牠看起來很害怕。（微博影片截圖）

事發於6月11日，有網民發現河南鄭州銀基動物王國在直播快結束時，有飼養員竟然「出腳」暴擊猩猩。影片中1隻穿裙子的猩猩坐在公園嬰兒推車上，女飼養員說「你怎麼了？你想回家啦，你踩到我腳腳了」，突然用膝頭大力撞擊猩猩面部，猩猩被暴擊後從推車上掉下並哀號逃走，飼養員還曾用手猛力抓牠的肩膀，要猩猩正面對鏡頭，然後說「沒有關注的點點關注啊」。

這些舉動都在直播途中發生，隨即在微博引起爭議，網民指猩猩的眼神看起來非常害怕，懷疑牠經常捱打，「直播當着這麼多觀眾虐待動物，鏡頭後面我們看不到的時候不更過分？」。

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涉事的銀基文旅集團於本月13日在微博發道歉信，承認事件是飼養員行為失當，已作緊急調查，承認6月11動物園在官方抖音在直播過程中，出現網傳「飼養員直播結束瞬間暴擊猩猩臉部」。園方`經調查已確認當天該飼養員存在嚴重行為失當，為事件致歉，園方日常管理工作有紕漏，已開除涉事人員，會從內部組織調查，如發現問題會作整改。另外，他們已安排獸醫為猩猩全面檢查，牠目前情緒及身體狀況正常。

園方發道歉信，稱已開除涉事人員。（微博圖片）

然而，網民認為動物園虐待動物事件已不是第一次，「不只一間動物園，立法懲戒」、「所以直播都是演的，都是假的」，又指片中猩猩相當令人痛心，「你看她把猩猩扒拉的那一下，也很粗暴的」、「如果是故意的就真的感覺黑猩猩很可憐，這黑猩猩看着就像個孩子」，認為飼養員涉嫌虐待動物認該被捕，園方亦徹查其他飼養員有沒有暴力對待動物。

（綜合）