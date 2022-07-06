不雅片瘋傳│男女酒店露天浴池疑有不雅動作　律師指或涉刑責

香港地少人多，staycation是不少男女鬆一鬆之選。不過，網上日前流傳2段影片及數張圖片，展示一對男女在北角某酒店露台的露天浴池戲水，其間男子浸在水中、女子靠在池邊吃外賣，但2人懷疑做出不雅動作，過程被樓上住客拍下，其後流傳到多個facebook及WhatsApp群組，引起網民熱議。



1對男女在酒店露台浴池戲水，被樓上的人拍下，有網民質疑男女做出不雅舉動。（網傳片段截圖）

日前社交網站及WhatsApp群組流傳片段及圖片，具體出處不明，顯示1對男女在北角某酒店房的露天浴池戲水，過程被樓上的人拍下。片段中女方靠在池邊吃外賣，而男方泡在水中從後抱腰緊貼；另一片段女方坐在池邊，拿着一碗外賣食品，雙腳張開浸在水中，下身疑赤裸，男方泡在泳池對着女方，頭部貼在女方下體位置，被網民質疑做出不雅舉動。露台對上沒有遮掩，正前方及側面是玻璃，由於沒有設置上蓋，樓上住客或者其他大廈的住客，均有可能看到該對男女。

執業大律師陸偉雄過去曾就類似事件回覆《香港01》，指露台在法律上可視作「公眾可見」地方，據刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，罪成可罰款2000元及監禁6個月。

不過他亦提到，如拍片者拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，則被視作「搜證」，若是出於「貪玩」等原因發布影片，例如發到網上，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。

（綜合）